Probabili formazioni Uruguay Italia U20/ Quote, Nunziata non cambia per la finale! (Mondiali Under 20 2023)

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ITALIA U20: CHI GIOCA LA FINALE?

Eccoci finalmente alle probabili formazioni di Uruguay Italia U20: la finale del Mondiale Under 20 2023 si gioca alle ore 23:00 italiane di domenica 11 giugno, presso lo stadio Unico Diego Maradona di La Plata (noto anche come Stadio Città di La Plata). Per la prima volta nella storia gli azzurrini sono in finale in questa competizione: un percorso straordinario, al momento culminato nella vittoria contro la Corea del Sud ma con un’ultima tappa che potrebbe consegnarci la gloria, dando un trofeo a questi ragazzi che comunque si sono già ampiamente messi in mostra.

Dall’altra parte però abbiamo un combattivo Uruguay, reduce dal successo su Israele: anche la giovane Celeste non ha mai vinto il Mondiale Under 20, ma a differenza nostra si trova alla terza finale (l’ultima nel 2013) e in generale a questi livelli ha sempre fatto molto bene. Sarà una sfida equilibrata, ce la possiamo ampiamente giocare e dunque speriamo; ora però dobbiamo aspettare che si giochi, e possiamo farlo tracciando le nostre considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Uruguay Italia U20.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Uruguay Italia U20, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la finale del Mondiale Under 20 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale sudamericana vi farebbe guadagnare 3,05 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde anche qui a 3,05 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dell’Italia U20, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ITALIA U20

LE SCELTE DI BROLI

In Uruguay Italia U20 Marcelo Broli conferma ovviamente il 4-1-4-1 con cui ha affrontato il Mondiale Under 20 2023, e dovrebbe dare spazio ai titolari della semifinale: dunque in porta avremo Randall Rodriguez, davanti a lui una coppia centrale formata da Boselli e Facundo Gonzalez con due terzini che, secondo le indicazioni di cui sopra, saranno Chagas a destra e Matturro a sinistra. A giocare come volante, e perno davanti alla difesa, ecco Damian Garcia; le due mezzali, possiamo chiamarle così, che si abbasseranno per aiutare il playmaker della Celeste saranno invece il capitano Fabricio Diaz e Ignacio Sosa. Esterni di questa linea della trequarti sono invece Franco Gonzalez e Juan Cruz De Los Santos, rispettivamente a destra e sinistra; a giostrare come prima punta ecco Anderson Duarte, che con due gol è attualmente il miglior realizzatore dell’Uruguay U20 in questo Mondiale.

GLI 11 DI NUNZIATA

Conferme anche per Carmine Nunziata, che in Uruguay Italia U20 punta sul 4-3-1-2: in porta abbiamo come sempre Desplanches, poi Zanotti e Turicchia sono i due terzini con Guarino e Ghilardi che agiscono in qualità di difensori centrali. Si piazza come riferimento di centrocampo il nostro capitano Giovane; a dargli una mano nell’impostazione della manovra sarà come sempre Prati, a completare questo reparto lo straordinario Casadei che ormai è certo di essere il capocannoniere del Mondiale Under 20 2023, avendo segnato 7 gol. Sulla trequarti è pronta la staffetta: il titolare tra le linee sarà naturalmente Baldanzi, poi troverà spazio nel secondo tempo Pafundi che, tra le altre cose, ha risolto con una splendida punizione la semifinale contro la Corea del Sud. La coppia offensiva è formata da Ambrosino e Francesco Pio Esposito; qui, come unica soluzione dalla panchina, Nunziata ha a disposizione Montevago che in questa stagione ha avuto qualche minuto nella prima squadra della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ITALIA U20: IL TABELLINO

URUGUAY U20 (4-1-4-1): R. Rodriguez; Chagas, Boselli, Fa. Gonzalez, Matturro; D. Garcia; Fr. Gonzalez, F. Diaz, I. Sosa, De Los Santos; Anderson Duarte. Allenatore: Marcelo Broli

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Giovane, Prati; Baldanzi; Ambrosino, F. Pio Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata











