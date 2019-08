Nuovo appuntamento per Antonio Conte: quest’oggi alle ore 21,30 si accenderà l’amichevole tra Valencia e Inter, di cui ora andremo ad esaminare da vicino le probabili formazioni. Sarà di certo un test match di grande importanza e Marcelino come Conte hanno preparato con cura le loro mosse per le probabili formazioni di Valencia e Inter: il via dei rispettivi campionati nazionali è ben vicino e nessuno dei due allenatori vuole certo farsi trovare impreparato. Facile quindi pensare che entrambi i tecnici per questa amichevole del Trofeo Naranja, questa sera punteranno sul loro 11 titolare, con cui avranno intenzione di esordire in campionato, al netto ovviamente degli ultimi movimenti di mercato e di giocatori non ancora in condizione. Se però per Marcellino ormai le maglie paiono consegnate, è ancora un cantiere aperto nello spogliatoio di Antonio Conte: il tecnico ha infatti introdotto un nuovo scherma e tra arrivi di mercato nomi da cedere e giocatori che si sono riuniti in gruppo solo in questo ultimi giorni, le gerarchie sono ancora tutte da fissare. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le probabili formazioni di Valencia Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA INTER

LE MOSSE DI MARCELINO

Per le probabili formazioni di Valencia Inter, lo abbiamo detto prima: Marcelino pare avere le idee ben chiare, anche perchè ormai il via del campionato spagnolo è alle porte e il tecnico vuole farsi trovare ben pronto. Ecco quindi che nel 4-4-2 dovremmo vedere dal primo minuto tra i pali dei pipistrelli Cillessen: davanti si faranno vedere come titolari Wass, Garay, Diakhaby e Gaya (pur con questo appena un dubbio per via di un acciacco rimediato in allenamento). In mediana quindi vi sarà spazio per Soler e Guedes, che agiranno ai lati e al fianco di Kondogbia e Guedes, schierati al centro. Maglie consegnate anche in attacco con Rodrigo e Gameiro.

LE SCELTE DI CONTE

Come riferito prima è ancora cantiere aperto in casa Inter, ma Conte di certo per le probabili formazioni di Valencia Inter punterà di nuovo sul 3-5-2 come moduli di partenza. In difesa ecco che la certezza si chiama Samir Handanovic: di fronte al numero 1 vi sarà spazio per D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar, ma dalla panchina scalpita Bastoni, già visto in campo contro il Psg. Ancora tutta da fissare la mediana a chiunque: per questo test match però il tecnico dovrebbe rinnovare fiducia a Candreva e Dalbert sulle fasce, con al centro Barella, Brozovic e Sensi. Ancora da capire le mosse in attacco, considerato che Lukaku ovviamente non è ancora a disposizione: potremmo quindi vedere dal primo minuto Esposito e Lautaro, se Perisic sarà confinato in panchina.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skiriniar; Candreva, Barella. Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Lautaro Martinez All. Conte



