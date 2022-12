Probabili formazioni Verona Bologna/ Diretta tv: Hellas a 4 dietro? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Verona Bologna ci introducono alla partita amichevole che le due squadre giocano alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre, presso lo stadio Bentegodi. Una sfida che ovviamente è un antipasto della ripresa in Serie A: questo match si era disputato alla seconda giornata (dunque in agosto) ed era terminato 1-1 al Dall’Ara, mentre qui al Bentegodi Verona e Bologna torneranno ad affrontarsi a fine aprile. L’Hellas ha anche cambiato allenatore per la seconda volta: è durato poco il regno di Salvatore Bocchetti, spazio adesso a Marco Zaffaroni che arriva da ottime cose in Serie C.

Il Bologna ovviamente cercherà di rendere omaggio al compianto Sinisa Mihajlovic, esonerato a stagione in corso per fare spazio a Thiago Motta: c’è grande commozione per l’addio del serbo, dal punto di vista del campo i felsinei sono cresciuti con l’italo-brasiliano che ha demolito il Sassuolo prima della sosta, laddove il Verona resta ultimo in classifica con una retrocessione sempre più vicina. Aspettando che arrivi giovedì pomeriggio, studiamo ora le potenziali mosse da parte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Verona Bologna.

DIRETTA VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita amichevole. Per tutte le informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo di visitare in particolare i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

GLI 11 DI ZAFFARONI

Solitamente Zaffaroni gioca con il 4-3-1-2, e allora per Verona Bologna proviamo a schierare così l’Hellas che pure viene da tre stagioni e mezza di 3-4-2-1: alla fine il modulo potrebbe restare lo stesso ma, giusto per ipotesi, andiamo con una linea difensiva che davanti a Montipò potrebbe essere schierata con Gunter e Ceccherini come centrali, mentre i due terzini possono a questo punto essere Depaoli e Doig. A centrocampo ci sarebbe un terzetto: Miguel Veloso ideale perno davanti al reparto arretrato per dare geometrie, poi Tamèze e uno dei reduci dal Mondiale (Ilic e Hongla) che possono fare la seconda mezzala, puntiamo sul serbo perché in questo momento c’è bisogno di qualità. A fare il trequartista invece può essere l’altro giocatore che è stato in Qatar, ovvero Hrustic; se così fosse Verdi potrebbe essere impiegato come seconda punta in appoggio a Thomas Henry, che poi entrerà in competizione con Djuric e Lasagna ma può benissimo giocare in tandem con uno dei due. Staremo dunque a vedere…

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Da valutare anche le scelte di Thiago Motta, che comunque in Verona Bologna si dovrebbe disporre con il solito 4-2-3-1. In porta va Bardi, davanti a lui Lucumì e Bonifazi formano la coppia centrale di una difesa che potrebbe essere completata dai terzini Posch e Lykogiannis. In mezzo al campo Gary Medel può fare reparto insieme a Nicolas Dominguez; potremmo allora vedere sulla trequarti Schouten, giocatore in crescita e che facendo qualche passo avanti entrerebbe in competizione con Lewis Ferguson, altro elemento che sotto la guida di Thiago Motta è cresciuto sensibilmente e infatti ha anche segnato l’ultimo gol del Bologna prima della sosta. Da valutare anche le scelte sugli esterni dove Orsolini, Musa Barrow e Aebischer sono tutti ottimi elementi; Arnautovic dovrebbe completare l’undici di partenza del Bologna, ma staremo a vedere se queste saranno effettivamente le scelte.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA: IL TABELLINO

VERONA (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Gunter, Ceccherini, Doig; Ilic, Miguel Veloso, Tamèze; Hrustic; Verdi, T. Henry. Allenatore: Marco Zaffaroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Bonifazi, Lucumì, Lykogiannis; N. Dominguez, Medel; Aebischer, Schouten, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta











