Probabili formazioni Verona Juventus/ Diretta tv, Tudor richiama Simeone da titolare

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani la partita tra Verona e Juventus, sfida della 11^ giornata della serie A, messa in programma alle ore 18.00 tra le mura del Bentegodi: andiamo ad esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Vi è molta curiosità sulle scelte di Tudor per contrastare la Vecchia Signora, sua ex squadra: dopo il limitato turnover visto in settimana con l’Udinese, il tecnico dell’Hellas dovrebbe domani ridare spazio ai suoi titolari, pur tenuto conto che per l’occasione non avrà a disposizione Casale e l’ex del match Frabotta.

Rispetto all’11 visto solo nel turno precedente contro il Sassuolo, pure Allegri dovrebbe variare un pochino le carte per la Juventus, richiamando per esempio il tandem Dybala-Chiesa in avanti, e qualche giocatore indispensabile come Cuadrado. Dopo il KO rimediato col club emiliano , la Juventus ha necessità di vincere e convincere in questo turno di campionato e il tecnico chiederà ai suoi una prestazione impeccabile. Andiamo allora a vedere più da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Verona Juventus.

DIRETTA VERONA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Verona Juventus sarà in realtà una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE MOSSE DI TUDOR

Per le probabili formazioni di Verona Juventus, Igor Tudor cero non farà a meno del solito 3-4-2-1 di partenza, ma come detto, farà alcuni cambiamenti dall’11 visto in campo con l’Udinese pochi giorni fa. Ecco che già in difesa riavremo Dawidowicz dal primo minuto, pure accompagnato da Gunter e Ceccherini, mentre dal solito sarà Montipò il portiere titolare. Per il centrocampo gialloblu ecco che pure domani si faranno avanti dal primo minuto Ilic e Veloso, con la coppia Lazovic-Faraoni per coprire l’esterno dello schieramento.. Sarà poi difficile anche domani fare a meno di Barak, fresco di gol con i friulani: con il ceco avremo Caprari sull’esterno del reparto offensivo e Simeone, fresco di poker con la Lazio solo sette giorni fa, troverà spazio dal primo minuto in prima punta.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche per i bianconeri ci saranno delle “variazioni sul tema” rispetto all’11 che è incappato nel KO con i neroverdi in settimana. Nel 4-4-2 di partenza, ecco che pure avremo domani Dybala e Chiesa come titolari in attacco, sostenuti sull’esterno da Cuadrado e McKennie, pure quest’ultimo a segno nei giorni scorsi: non mancano però valide alternative dalla panchina. Irrinunciabili al centro Locatelli e Bentancur, anche se il centrale azzurro comincia a essere parecchio stanco: Arthur potrebbe essere dunque chiamato in causa da Allegri, magari nella ripresa. Infine nella difesa bianconera spazio ancora a Bonucci e De Ligt al centro del reparto: avremo poi Alex Sandro e Danilo in difesa, con Szczesny che torna in controllo dello specchio.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Chiesa. All. Allegri.



