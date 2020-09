Probabili formazioni Verona Roma/ Diretta tv, coperta corta per Fonseca (Serie A)

Si giocherà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi, la partita di Serie A tra Verona e Roma, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le prime mosse di Juric come di Fonseca per quella che è la prima giornata della Serie A 2020-21. A poche settimane dalla conclusione della passata stagione calcistica, con pochi giorni di allenamento nelle gambe e il calciomercato ancora in corso, ecco che è tempo di dare la parola alla nuova stagione, dove sono tante le novità che sia Verona che Roma presenteranno oggi. Tra volti nuovi, assenti e giocatori non ancora in condizione, non sarà facile fissare le probabili formazioni di Verona Roma: Fonseca poi sulla carta appare con le mani legate, considerati i tanti assenti registrati e i casi dubbi, da Zaniolo a Kluivert (appena rientrato dopo la quarantena per il coronavirus). Andiamo allora a analizzare da vicino dubbi e mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Verona Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che Verona Roma in diretta tv sarà disponibile sul canale DAZN 1 della piattaforma satellitare Sky (numero 209) per gli abbonati che abbiano attivato l’opzione, oppure in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di Serie A trasmette tre partite.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE MOSSE DI JURIC

Per la prima sfida della Serie A 2020-21, Ivan Juric dovrebbe disporre i suoi secondo il classico 3-4-2-1, che pure avevamo visto anche nella precedente stagione. Ecco che allora per la prima partita al Bentegodi il tecnico si affiderà a Silvestri tra i pali, mentre in difesa ecco pronto un reparto a tre con Cetin, Empereur e Gunter: qui mancherà Kumbulla, che solo pochi giorni fa è passato proprio alla Roma (fallita la trattativa per trattenere Smalling). Per la mediana, il punto di riferimento sarà chiaramente il capitano Miguel Veloso: pronto Tameze al suo fianco, con Di Marzo e Faraoni ai lati (mentre Lazovic è fermo in infermeria). Per l’attacco Juric deve valutare le condizioni di Zaccagni, vittima di un problema muscolare: senza il giocatore classe 1995 saranno Benassi e Badu a fare compagnia alla prima punta Di Carmine.

LE SCELTE DI FONSECA

Sono mani legate per Fonseca, alla vigilia del primo fischio d’inizio della stagione 2020-21: tra mercato e infortuni il tecnico non ha ancora a disposizione una rosa al completo e per le probabili formazioni di Verona e Roma sono poche le opzioni sul tavolo, sia che si punti sul 3-4-2-1 o che si ritorni alla difesa a 4. Ipotizzando che il tecnico voglia scommettere sul 3-4-2-1 visto anche nelle ultime amichevoli estive, ecco che domani sera, davanti a Pau Lopez, potremmo vedere Ibanez, Cristante e Mancini come titolari in difesa, mentre per la mediana si farebbero avanti dal primo minuto Vererout e Diawara: la coppia Karsdorp-Spinazzola agirà in corsia. Davanti come prima punta ci sarà spazio per Edin Dzeko, benché il bosniaco sia nome bollente per il calciomercato: alle sue spalle, senza Zaniolo, ci sarà spazio solo per Pellegrini e Mkhitaryan, con Cengiz Under unico sostituto in panchina.

TABELLINO VERONA ROMA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Empereur, Gunter; Faraoni, M Veloso, Tameze, Di Marco; Benassi, Zaccagni; Di Carmine All. Juric

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



