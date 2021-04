Probabili formazioni Villarreal Arsenal/ Diretta tv: derby in panchina

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Villarreal Arsenal ci fanno avvicinare alla partita che domani sera in Spagna si giocherà per l’andata delle semifinali di Europa League tra i padroni di casa del Villarreal e gli ospiti inglesi dell’Arsenal, chiamati a salvare una stagione decisamente brutta in Premier League proprio attraverso l’Europa League, dove però il Sottomarino Giallo sogna di raggiungere una finale che sarebbe dal sapore storico per il Villarreal, rievocando anche un leggendario precedente del 2006 nelle semifinali di Champions League.

Gli spagnoli ai quarti hanno infilato una doppia vittoria contro la Dinamo Zagabria, mentre l’Arsenal ha sofferto in casa contro lo Slavia Praga ma poi lo ha travolto nella capitale ceca per giungere fin qui. In attesa di scoprire che cosa accadrà sul campo, andiamo a leggere le notizie sulle probabili formazioni di Villarreal Arsenal alla vigilia della partita.

Ricordiamo che una diretta tv per seguire Villarreal Arsenal sarà garantita domani sera, perché la partita sarà visibile come tutte le partite di Europa League su Sky Sport per i propri abbonati. Ricordiamo di conseguenza che la possibilità della diretta streaming video sarà disponibile tramite Sky Go, sempre per gli abbonati alla televisione satellitare.

Nelle probabili formaizoni di Villarreal Arsenal, ecco che l’allenatore dei padroni di casa Unai Emery – che sarà naturalmente il grande ex di questa semifinale anglospagnola di Europa League – schiererà verosimilmente il suo modulo 4-3-3 domani sera. In porta per il Villarreal ci sarà Asenjo. Davanti a lui, nel reparto difensivo a quattro Albiol e Pau Torres agiranno da centrali mentre sulle fasce spazio a Foyth come terzino destro e Pedraza a sinistra. A centrocampo invece ci aspettiamo che Trigueros e Capoue possano affiancare Parejo nel terzetto titolare, mentre in attacco per il Villarreal – salvo sorprese dell’ultima ora- ci dovrebbe essere il tridente composto da Chukwueze, Gerard Moreno e Paco Alcácer.

Nelle probabili formazioni di Villarreal Arsenal, i Gunners che hanno ancora un allenatore spagnolo risponderanno con un modulo 4-2-3-1 scelto dal tecnico Mikel Arteta. In porta ci sarà Leno, nonostante una sua autorete abbia regalato la vittoria all’Everton nello scorso match di Premier League. In difesa Holding e David Luiz potrebbero partire dal primo minuto come centrali mentre come terzini sono favoriti Bellerin a destra e Saka a sinistra. A centrocampo avremo il duo in mediana formato da Xhaka e Ceballos per l’Arsenal, mentre l’attacco della formazione londinese dovrebbe vedere le maglie assegnate sulla trequarti a Pépé, Smith Rowe e Aubameyang, pur reduce dalla malaria, che agiranno dietro alla prima punta Lacazette.

VILLARREAL (4-3-3): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Gerard Moreno, Paco Alcácer. All. Unai Emery.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, David Luiz, Saka; Xhaka, Ceballos; Pépé, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette. All. Arteta.



