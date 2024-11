PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA: CHI GIOCA A BERNA?

Questa sera la Champions League presenta un appuntamento importante per la Dea, allora diamo spazio alle probabili formazioni Young Boys Atalanta. I nerazzurri nella scorsa giornata hanno firmato una grande vittoria a Stoccarda, la posizione di classifica è ottima e spicca la solidità della difesa con zero gol ancora subiti. Potremmo aggiungere che l’Atalanta sta andando bene soprattutto in trasferta, dove finora ha vinto due partite su due, ecco allora che il viaggio verso Berna potrebbe portare un tris che aprirebbe prospettive davvero importanti ai detentori della Europa League.

Dall’altra parte infatti c’è lo Young Boys che è ancora fermo a quota zero punti: in verità i campioni di Svizzera hanno fatto venire qualche brivido all’Inter, ma alla fine i nerazzurri milanesi riuscirono ad espugnare il campo di Berna, missione che si annuncia possibile anche per i cugini bergamaschi, se possibile magari anche in maniera ancora più convincente. Questo ci serviva per inquadrare la partita, ma adesso analizziamo le probabili formazioni Young Boys Atalanta più nel dettaglio…

DEA FAVORITA NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Presentando le probabili formazioni Young Boys Atalanta, abbiamo lasciato intendere che il pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai può essere favorevole ai nerazzurri. Ecco allora che il segno 2 è quotato ad appena 1,37, mentre poi si sale già a quota 5,25 per il segno X in caso di pareggio. Infine, chi puntasse sul segno 1 sarebbe premiato ben 7,50 volte qualora vincesse lo Young Boys.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA

MODULO 4-4-2 PER MAGNIN

Le probabili formazioni Young Boys Atalanta ci dicono che Joël Magnin, allenatore ad interim degli svizzeri, potrebbe scegliere il modulo 4-4-2 come punto di riferimento, alla ricerca di ordine ed equilibrio. Quanto ai possibili undici titolari, tenuto anche conto di un elenco di assenti piuttosto lungo per lo Young Boys, indichiamo in porta Keller; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Blum, Benito, Lauper e Athekame; altra linea a quattro pure nel reparto di centrocampo, dove i titolari per gli elvetici dovrebbero essere Colley, Niasse, Ugrinic e Males; infine, si potrebbero indicare Ganvoula e Imeri come titolari nella coppia d’attacco per la squadra bernese.

SCOPRIAMO COSA POTREBBE FARE GASPERINI

Potrebbe esserci un parziale turnover per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni Young Boys Atalanta. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, la difesa è un po’ a corto di alternative al momento e allora citiamo Carnesecchi in porta e davanti a lui Toloi, Hien e Kossounou; potrebbe esserci qualche variazione in più a centrocampo, con Cuadrado possibile titolare a destra, Pasalic e De Roon nel cuore della mediana e Ruggeri come esterno sinistro; infine, nel reparto offensivo potrebbe tornare titolare stasera De Ketelaere, in compagnia di Lookman e del capocannoniere del campionato Retegui come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS ATALANTA: IL TABELLINO

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Cuadrado, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.