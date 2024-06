Soluzioni Problemi Matematica Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati tracce 1 e 2 svolte al Liceo Scientifico

MATURITÀ, RISULTATI TRACCE SVOLTE E SOLUZIONI

Due problemi di matematica al centro della seconda prova scritta della Maturità 2024 per il liceo scientifico di cui sono ormai note le soluzioni: entrambi sono focalizzati sugli studi di una funzione. Il primo problema non ha riferimenti con la realtà ed è stato presentato con un riferimento a Ennio De Giorgi nella prima delle tracce svolte. In particolare, c’è un invito a riflettere sulla natura di questa disciplina, che non verte solo sull’applicazione di formule e teoremi.

Soluzioni quesiti Matematica, Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati Liceo Scientifico: le 8 tracce svolte

Anche il secondo problema nelle tracce svolte è uno studio di funzione classico, ma in questo caso si è cercato di contestualizzare con due frasi del matematico Hardy sulla matematica come forma d’arte e la sua bellezza, in una sorta di omaggio all’eleganza di questa materia, ritenuta erroneamente una materia lontana dalla bellezza. Per quanto riguarda le soluzioni, Skuola.net al termine dell’Esame di Stato ha pubblicato un documento con tutti i passaggi affinché possiate verificare di aver risolto correttamente i problemi.

TRACCE UFFICIALI MATURITÀ 2024 SECONDA PROVA/ Online i testi d'esame, da Matematica a Greco ed economia

SOLUZIONI PROBLEMI MATEMATICA: DIFFICOLTÀ DIVERSE

Le soluzioni ai problemi di matematica confermano le sensazioni emerse dopo la pubblicazione delle tracce della seconda prova della Maturità per il liceo scientifico: hanno difficoltà diverse, infatti la prima delle tracce ne ha una normale, l’altra appare più complessa. Per quanto riguarda il primo problema, bisogna trovare l’equazione di una retta tangente al grafico della funzione, poi va effettuato lo studio di una funzione dopo aver fissato i parametri e successivamente bisogna lavorare sulle rette tangenti e le intersezioni col grafico della funzione; infine, attraverso un integrale definito, va individuata l’area tra il grafico della funzione e alcune rette, un asintoto obliquo e una delle tangenti individuate in precedenza. Riguardo la risoluzione del secondo problema, la difficoltà riguarda l’individuazione dei punti di non derivabilità e viene chiesto di studiare un gruppo di funzioni definite da alcuni parametri, pertanto bisogna conoscere la nozione primitiva e calcolare l’area compresa tra le curve per arrivare alla soluzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA