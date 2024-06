Tracce “ufficiali” Maturità 2024 Seconda Prova/ Matematica, Platone-Greco, Montessori: titoli-autori-quesiti

ECCO LE TRACCE UFFICIALI DELLA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2024: TITOLI, AUTORI E ARGOMENTI

Quando ancora circa mezzo milione di maturandi è alle prese con l’esame, ecco tutte le tracce ufficiali finora uscite per la Seconda Prova di Maturità 2024: dai primi rumors ai pdf ottenuti direttamente dalle commissioni d’esame sparse in tutta Italia, le tante tracce proposte dal Ministero per la Seconda Prova scritta sono via via uscite in attesa che vengano poi confermate dalle tracce ufficiali pubblicate solo al termine dell’esame.

Per la piena ufficialità dunque rimandiamo alla pubblicazione online del MIM ma ecco qui di seguito tutte le tracce con titoli usciti per la Seconda Prova, con i vari focus realizzati dal team di Maturità 2024 de IlSussidiario.net: dalle analisi sugli autori alle opere citate fino ad alcuni quesiti posti, ecco tutto quanto prodotto questa mattina.

Minosse o della legge, opera Platone versione Greco Maturità 2024/ Argomenti: legge, giustizia e politica

– TRACCE LICEI

Scientifico: Problema di Matematica e quesiti. Focus su Giorgi – Hardy – Gadda – bellezza e funzione fratte

Classico: Versione di Greco di Platone da “Minosse o della legge”. Traduzione del Sussidiario, focus su Socrate

Linguistico: traccia spagnolo. Focus su Zurro e l’articolo sulla seconda guerra mondiale

Scienze umane: sistemi educativi in Montessori e Dewey

– TRACCE ISTITUTI TECNICI

– TRACCE ISTITUTI PROFESSIONALI

QUANDO ESCONO SUL SITO DEL MINISTERO LE TRACCE UFFICIALI DELLA SECONDA PROVA: LE INFO SULLA MATURITÀ 2024

Per sapere invece quando effettivamente escono le tracce ufficiali sella Seconda Prova di Maturità 2024 il discorso è molto più semplice: attorno alle 14-14.30, al termine delle 6 ore di tempo messe a disposizione ai maturandi per il secondo scritto di Esame di Stato il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà online sul proprio portale tutti i materiali, i titoli e le tracce effettive consegnate stamattina.

Come già ravvisato ieri nella Prima Prova, anche in questa Seconda Prova di Maturità non vi sono state particolari “fake” o “bufale” emerse nei primissimi momenti dopo l’apertura del plico telematico. A disposizione resta dunque questo link per la pubblicazione delle tracce ufficiali, qui invece i pdf con tutti i materiali e i titoli non appena caricati dal MIM: per soluzioni e correzioni invece occorre attendere le singole commissioni in quanto il Ministero per tradizione non pubblica alcuna soluzione dei tanti indirizzi in cui è suddivisa la Seconda Prova dell’Esame di Maturità 2024.

