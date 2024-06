Soluzioni quesiti Matematica, Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati Liceo Scientifico: le 8 tracce svolte

MATURITÀ 2024, LE SOLUZIONI PER GLI 8 QUESITI DI MATEMATICA NELLA SECONDA PROVA ALLO SCIENTIFICO: ECCO DOVE TROVARLE

Con la chiusura della Seconda Prova di Maturità 2024 al Liceo Scientifico, con la consueta prova di Matematica, ecco le prime soluzioni pubblicate online con tutti i quesiti risolti (assieme ovviamente allo studio di funzione, protagonista di questo nostro altro focus): la pubblicazione del MIM di tutte le tracce ufficiali ha fatto da “gong” per il via libera a risultati e soluzioni dei vari team di esperti matematici per la Seconda Prova di Maturità.

Soluzioni Problemi Matematica Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati tracce 1 e 2 svolte al Liceo Scientifico

Da Skuola.net a Studenti.it, le soluzioni con risultati degli 8 quesiti di Matematica sono ora pronte e disponibili: come sempre agli studenti era richiesto lo svolgimento della traccia 1 o 2 per quanto riguarda i problemi, mentre potevano scegliere 4 degli 8 quesiti messi a disposizione (e solo su quelli saranno valutati). Tra le citazioni e i riferimenti al contesto culturale (da Gadda a De Giorgi, da Hardy fino alle funzioni fratte) un discreto panico si è generato inizialmente per gli studenti che poi però nelle 6 ore di tempo a disposizione sono riusciti a svolgere il compito assegnato, con i primi “sentiment” raccolti all’uscita della Seconda Prova che paiono positivi. Ecco qui di seguito dunque le soluzioni degli 8 quesiti messi a disposizione da Studenti.it:

– quesito 1: triangolo ABC

– quesito 2: moneta truccata

– quesito 3: riferimento cartesiano ortogonale

– quesito 4: equazione con soluzione positiva

– quesito 5: funzione polinomiale

– quesito 6: funzione integrale

– quesito 7: l’afelio della Terra

– quesito 8: Gadda e le mattonelle esagonali

Ecco invece qui le soluzioni degli 8 quesiti di Seconda Prova Matematica forniti da Skuola.net, in collaborazione con il MIM.

SOLUZIONI E TRACCE UFFICIALI SECONDA PROVA DI MATEMATICA: I RISULTATI SULL’ESAME DEL LICEO SCIENTIFICO

Per le vere e proprie soluzioni dei quesiti di Matematica inseriti nella Seconda Prova del Liceo Scientifico non è tradizione della Maturità una effettiva pubblicazione online del Ministero con tutti i risultati: le singole soluzioni dopo correzione infatti arrivano in sede di commissione singola e spesso sono anche il punto di partenza al colloquio orale per gli studenti dello Scientifico.

Questo non toglie che è possibile prepararsi verso gli orali proprio ripartendo da quanto ci si ricorda delle risposte fatte negli 8 quesiti di Matematica: per cui da un lato sono utilissime le soluzioni di cui sopra, dall’altro la pubblicazione delle tracce ufficiali del Ministero dell’Istruzione a questo link permette di poter cimentarsi nuovamente sulle tracce arrivando il più pronti possibile alla correzione con il commissario di Matematica in sede di colloquio orale.











