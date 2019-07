Prof vs carabiniere “uno di meno”/ “Mi scuso”, ma testimone “non è la prima volta”

Il caso del povero carabiniere ucciso a Roma tra giovedì e venerdì si “arricchisce” purtroppo di diverse vicende “collaterali” ben poco entusiasmanti e tutt’altro che “degne”: dopo il “tifo” sui social per gli assassini e dopo la bagarre esplosa per la foto di uno dei due presunti assassini di Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato all’interno della caserma dei Carabinieri dopo l’arresto, spunta un post di una docente che senza alcun freno insulta pesantemente un uomo morto in servizio durante il suo lavoro. Il post, cancellato poi dopo la marea di critiche ricevute, recitava così: «Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza»; a scriverlo è la prof. Eliana Frontini – insegnante di Lettere e Storia dell’arte presso il liceo scientifico Pascal di Romentino, Novara – sul suo canale Facebook non prima di cancellare il tutto dopo le polemiche sollevate dalla denuncia di due parlamentari della Lega, Cristina Patelli e Paolo Tiramani. A quel punto però il danno ormai era fatto e anche il messaggio di scuse non ha avuto l’effetto di “spegnere” la polemica social e non solo: «Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell’ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltratta o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi – ha scritto l’insegnante ancora su Facebook – E ho scritto quell’enorme sciocchezza, senza nemmeno pensare alla vedova e a chi voleva bene al vice brigadiere, una sciocchezza che ho provato a correggere immediatamente con un altro post, ma ormai era tardi. Voglio chiedere scusa a tutti. In particolare a chi era vicino al militare e ora è straziato dal dolore e chiedo scusa all’Arma dei carabinieri e all’Italia intera. Sono stata stupida».

IL TESTIMONE CONTRO LA PROF: “NON È LA PRIMA VOLTA CHE INSULTA…”

Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha sollecitato l’intervento immediato degli ufficiali scolastici territoriali per un provvedimento e il Piemonte ricade nella larga polemica sugli insegnanti che incitano la violenza con comportamenti e opinioni tutt’altro che degne di un educatrice e operatrice nella scuola pubblica (“indimenticabile” in questo senso le urla in diretta tv della prof Lavinia Flavia Cassaro durante una manifestazione di centri social contro i poliziotti, “dovete morire!”). Attenzione però, spunta su Facebook (segnalato su Dagospia da Maria Giovanna Maglie, ndr) un nuovo intervento questa volta di una guardia della Polizia Penitenziaria di Novara che svelerebbe come gli insulti fatti dalla docente non sarebbero una prima volta: «Ho conosciuto questa persona circa un anno fa’!! Appena finito il turno di servizio sono passato a prendere la mia compagna al lavoro, e prima di tornare a casa ci siamo fermati in un supermercato di Novara per fare un po di spesa! Premetto che ero in uniforme e con l’arma d’ordinanza». Ebbene, a quel punto una signora borbotta col figlio dietro di lui e attacca «”Ma che schifo è questo, come si fa ad andare in giro cosi, è una vergogna” e altre frasi simili!! Quindi mi sono girato e ho chiesto: “signora ma c’è qualche problema?” E lei mi ha aggredito verbalmente dicendomi che non potevo andare in giro in quel modo». Il caso poi prosegue visto che la tal docente avrebbe anche chiesto ai responsabili del supermercato di buttar fuori quella guardia carceraria dal negozio: «altrimenti non sarebbe più andata li a fare la spesa! Naturalmente il responsabile le ha risposto di no e si è avvicinato a me mortificato e chiedendomi scusa per l’accaduto. In quel frangente ho pensato che fosse una signora con qualche problema ed ho chiuso li il discorso. Solo ora ho capito che e addirittura una professoressa! E questi dovrebbero insegnare ai nostri/vostri figli il rispetto delle leggi dello stato o l’educazione?».

