Carabiniere ucciso a Roma/ La famiglia di Elder: “Condoglianze al brigadiere”

La drammatica vicenda del carabiniere ucciso a Roma due notti fa, sta catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica. Gli aggiornamenti corrono veloci e gli ultimi svelano i nomi dei due ragazzi di soli 19 e 18 anni, accusati di aver ucciso il 35enne vicebrigadiere Mario Rega Cerciello: si tratta precisamente di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan. Dei due, sarebbe stato quest’ultimo ad aver ucciso fisicamente il militare dell’arma, colpendolo per 8 volte con la lama di un coltello trovato nascosto nell’hotel in cui alloggiava assieme all’amico. Nei loro confronti le accuse sono quelle gravissime di omicidio volontario (del carabiniere) e di tentata estorsione (nei confronti del pusher da cui volevano acquistare droga). Finnegan, come scrive Repubblica, si è avvalso della facoltà di non rispondere, “Per rispetto del militare è meglio non parlare”, le parole dell’avvocato Francesco Codini.

CARABINIERE UCCISO A ROMA, CONDOGLIANZE DELLA FAMIGLIA DI ELDER

Il gip di Roma ha convalidato il fermo dei due nelle scorse ore, “Siamo scioccati – la breve nota della famiglia del ragazzo – Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere Cerciello Rega. Non abbiamo informazioni indipendenti sull’accaduto – hanno aggiunto i famigliari di Elder – non siamo stati in grado di avere comunicazioni con nostro figlio. Chiediamo il rispetto della nostra privacy durante questo momento difficile. I nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. Elder, che si è scoperto faceva uso di psicofarmaci (nella stanza d’albergo sono state trovate delle boccette di Xanax), è nato a San Francisco nel 2000 e si era laureato l’anno scorso alla Tamalpais High School, assieme all’amico Natale Hjorth. Per un certo periodo ha frequentato anche la scuola Sacred Heart Cathedral Preparatory di San Francisco, un istituto cattolico il cui costo si aggira sui 21 mila dollari (circa 20mila euro) all’anno. Sono attesi ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda nelle prossime ore.

