Funerali Mario Cerciello Rega, carabiniere ucciso/ Diretta video, Chiesa già gremita

Alle ore 12 nella Chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana (Napoli) cominceranno i funerali di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma in una dinamica ancora tutta da chiarire da due giovani studenti americani: il dolore per il brigadiere di origini campane che lascia una moglie da poco sposata (era appena tornato dal viaggio di nozze quando è stato colpito dalle 11 terribili coltellate all’addome, ndr) è enorme con una Chiesa già tutta gremita tra politici, Arma dei Carabinieri, famiglia ma anche tanta, tanta gente comune che si è riunita per una preghiera e un ultimo saluto a quel semplice uomo dello Stato ucciso per motivi che paiono sempre più futili. I banchi della chiesa dei Francescani sono completamenti pieni e decine di persone sono in piedi nelle navate laterali. Altre decine di persone, oltre i volontari della Protezione Civile e ai militari, sono sul piazzale esterno. L’arrivo del feretro del vice brigadiere è previsto pochi minuti prima delle 12 tra ali di folla anche fuori dalla Chiesa di Santa Croce gremita e piangente per quanto sta per avvenire.

FUNERALI CARABINIERE UCCISO: LA FOLLA PER L’ULTIMO SALUTO

I funerali di Marcio Cerciello Rega a Somma Vesuviana – dove è in corso il lutto cittadino per la morte del carabiniere – saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1, e anche streaming video su RaiPlay: alle ore 11.30 tutti i programmi Rai verranno interrotti per un minuto di silenzio tributato ad un carabiniere ucciso mentre compiva semplicemente il suo lavoro. Diversi quotidiani locali stamattina hanno pubblicato la commovente lettera che una moglie di un carabiniere ha rivolto idealmente alla moglie di Cerciello Rega, Rosa Maria, sposata con il militare solo da 40 giorni: «Ogni giorno che esci da casa per recarti a lavoro io ripeto sempre la stessa frase: ‘Amore fai attenzione’. Il mio cuore batte ogni volta che sento chiudere la porta ma tu mi rassicuri che andrà tutto bene. Anche Rosa Maria si raccomandava, come tutte le mogli dei carabinieri. Ma per fatalità, una brutta fatalità tu, Mario, non farai più ritorno da lei. Come farà ad accettare una vita senza il suo unico amore. Ti sono vicina con un abbraccio». Molte le cariche politiche e istituzionali che hanno annunciato la propria presenza ai funerali, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente della Camera Roberto Fico e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Qui la diretta streaming video su RaiPlay dei funerali del carabiniere ucciso



