PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE

Un altro capitolo dei pronostici Champions League ci fa compagnia mercoledì 27 novembre: siamo alla seconda parte della quinta giornata e questo significa che si conclude un turno dopo il quale saremo oltre la metà di questo primo giromne che si sta rivelando entusiasmante ma soprattutto aperto a tanti scenari. Ieri abbiamo scoperto tre partite delle nostre squadre, oggi tocca alle altre due: rischia tanto una Juventus che ha raccolto poco nelle ultime due uscite, vuole quantomeno blindare i playoff ma va a giocare a Birmingham contro l’Aston Villa, che ha vinto le prime tre partite prima di perdere per un clamoroso rigore concesso.

Discorso diverso nei pronostici Champions League per il Bologna, la partita casalinga contro il Lille potrebbe anche essere alla portata ma intanto i transalpini stanno facendo bene, poi i felsinei hanno perso le ultime tre gare e non sono ancora riusciti a segnare nel torneo, segno chiaro di difficoltà che in questo momento porterebbero a una precoce eliminazione. Tuttavia ora scopriremo quale possa essere il destino delle nostre squadre con i pronostici Champions League, per i quali ci faremo aiutare anche dalle quote che sono state emesse dai bookmaker per avere un quadro più preciso circa le previsioni.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ASTON VILLA JUVENTUS

Iniziamo allora da Aston Villa Juventus nel parlare dei pronostici Champions League, partita tosta e che richiama alla storia nella quale i bianconeri dovranno dimostrare di poter fare il salto di qualità e vivere una notte europea importante, perché la squadra di Unai Emery è davvero complicata da affrontare e la Juventus stessa deve salire di colpi, come ampiamente dimostrato nel deludente pareggio di San Siro. Ci sono in palio tre punti importanti: sbagliare potrebbe essere determinante in negativo e quindi attenzione.

Intanto i pronostici Champions League stabiliti dalla Snai ci dicono di come l’Aston Villa sia favorito: il segno 1 per la vittoria della squadra inglese vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, siamo comunque in equilibrio perché il segno 2 per il successo della Juventus ha un valore che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale naturalmente dovrete puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una cifra equivalente a 3,25 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita del Villa Park.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: BOLOGNA LILLE

Con i pronostici Champions League eccoci ora a Bologna Lille: non può più sbagliare Vincenzo Italiano, che ha fatto punti solo all’esordio contro lo Shakhtar ma, come già in quella partita storica, non ha mai segnato e dunque è chiaro che non si possa pensare di andare avanti nel torneo senza mettere la palla in porta. Il Lille invece si è dimostrato un osso durissimo per tutti: ha clamorosamente battuto il Real Madrid e poi ha fatto il blitz sul campo dell’Atletico, anche contro la Juventus pur soffrendo ha dato prova di essere particolarmente solido.

I pronostici Champions League della Snai parlano però di un Bologna favorito: quasi una sorpresa, ad ogni modo il segno 1 per la vittoria rossoblu è quotato 2,45 volte quello che avrete investito mentre il segno 2 che regola l’affermazione del Lille porta in dote una vincita che equivale a 3,00 volte la posta in palio. Infine si potrà anche puntare sul segno X, che è quello da scegliere qualora pensiate che la partita terminerà con un pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con un valore che corrisponde a 3,20 volte la somma messa sul piatto.