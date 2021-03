Pronostici Champions League/ Previsioni e quote per le partite (ritorno ottavi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: COME FINIRÀ LA SFIDA DELLA JUVENTUS?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno degli ottavi di finale, che ci terranno compagnia questa settimana e anche la prossima. Queste partite saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 9 e mercoledì 10 marzo 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le squadre protagoniste tra le migliori sedici della Uefa Champions League 2020-2021, tra cui anche la Juventus stasera, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA

Si riparte dalla vittoria per 2-3 ottenuta dai tedeschi in Spagna, che logicamente pone il Borussia Dortmund in una chiara posizione di forza, perché avrà a disposizione più di due risultati su tre giocando in casa (potrà permettersi di perdere anche 0-1 o 1-2). Il Siviglia dal canto suo non avrà molto da perdere e dovrà esporsi, ma questo potrebbe essere un pericolo, perché in agguato c’è un certo Haaland, attaccante che viaggia a circa un gol e mezzo di media a partita in Champions League a soli 20 anni di età. Per l’agenzia Snai di conseguenza il Borussia Dortmund è ancora favorito: il segno 1 è quotato a 2,20.

JUVENTUS PORTO

La Juventus deve rimontare, film già visto nelle precedenti edizioni della Champions League agli ottavi. Questa volta l’impresa non pare impossibile, perché basterebbe anche vincere 1-0 (oltre ovviamente a vittorie più larghe) per ribaltare la sconfitta 2-1 patita all’andata in Portogallo. La versione 2020-2021 del Porto non è certo una versione scintillante, tanto che pure in patria il campionato pare perso, però è una squadra ostica, dunque la Juventus farebbe bene a sbloccare in fretta il risultato se non vuole “incartarsi”. Il pronostico è comunque dalla parte dei bianconeri in modo piuttosto netto, l’agenzia Snai ad esempio quota a 1,45 il segno 1 in caso di vittoria della Juventus.

