Pronostici Champions League/ Quote e previsioni, andata quarti di finale

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle prime partite d’andata dei quarti di finale, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna dopo la pausa per le Nazionali ed entra in una fase sempre più avvincente, perché sono rimaste solamente otto squadre a contendersi la Champions League, anche se naturalmente i verdetti dei quarti di finale arriveranno solo settimana prossima. In ogni caso, le emozioni sono garantite, perché il livello è sempre più alto.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, cioè Benfica Liverpool e Manchester City Atletico Madrid, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BENFICA LIVERPOOL

Sfida di grande fascino anche per i pronostici Champions League, parliamo volentieri di Benfica Liverpool: la storia è gloriosa per entrambe, la realtà attuale ci dice che il Liverpool di Jurgen Klopp è nettamente favorito per il passaggio del turno grazie ad un abbinamento onestamente sulla carta favorevole per i Reds, che proveranno a chiudere la pratica già nella partita d’andata di questa sera in Portogallo, anche se non si può dare niente per scontato, vedi la rimonta sfiorata dall’Inter negli ottavi di finale.

Liverpool comunque certamente grande favorito per la qualificazione in semifinale ma anche per la vittoria nella partita di questa sera, nonostante il fattore campo possa aiutare il Benfica. L’agenzia di scommesse Snai non sembra avere comunque dubbi e quota a 1,35 il segno 2 per la vittoria esterna del Liverpool: al Benfica l’onere di provare a rovesciare il pronostico.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY ATLETICO MADRID

Solo un poco più equilibrata potrebbe essere nei pronostici Champions League l’altra partita del martedì sera, cioè Manchester City Atletico Madrid. Qui gioca in favore della squadra inglese anche il fattore campo, almeno per quanto riguarda la partita d’andata: per Pep Guardiola sarebbe fondamentale andare in Spagna settimana prossima avendo già acquisito un buon vantaggio, perché l’Atletico Madrid di Diego Simeone è una rivale per definizione ostica per chiunque, anche per un Manchester City che punta senza mezzi termini a mettere finalmente in bacheca una Champions League.

Almeno per quanto riguarda l’esito della partita d’andata non ci dovrebbe essere alcun dubbio, o almeno questo è il pensiero dell’agenzia di scommesse Snai, che quota a 1,38 il segno 1 in caso di vittoria casalinga del Manchester City, che può naturalmente mettere sul piatto una straordinaria qualità tecnica. Basterà per disinnescare il duro ostacolo Atletico Madrid?











