Pronostici Champions league/ Quote e previsioni per gli ottavi (ritorno)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SPAZIO AGLI OTTAVI DI FINALE

Siamo di nuovo in campo con i match di ritorno degli ottavi di finale della prima competizione della UEFA ed è dunque arrivato il momento di considerare i pronostici di Champions league che la nostra redazione ha fissato alla vigilia. L’attesa verso tali incontri è grande e davvero non vediamo l0ora di esaminare quote e previsioni: anche perchè si tratta delle ultime decisive sfide, al termine delle quali verranno consegnati gli ultimi pass che valgono l’accesso ai quarti della magnifica competizione. La posta in palio è grande e il programma per la giornata di oggi, martedì 16 marzo, come per domani è ricco: ricordiamo infatti che già oggi alle ore 21.00 ci attenderanno gli incontri Manchester City-Monchengladbach e Real Madri-Atalanta alle ore 21.00, mentre mercoledì sarà la volta delle ultime sfide del turno e dunque Bayern-Lazio e Chelsea-Atletico Madrid, previste sempre alle ore 21.00. Non perdiamo altro tempo allora e per i pronostici di Champions league andiamo a vedere nel dettaglio quote e previsioni, a cominciare dalle prime due sfide che ci faranno compagnia stasera.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY MONCHENGLADBACH

Complice certo l’ottima prova fornita nel turno di andata (dove fu vittoria inglese per 2-0), per i pronostici di Champions league non facciamo fatica a consegnare agli Citizens il favore al successo, questa sera. Gli uomini i Guardiola poi approcciano al turno di questa sera in grandissima condizione: l’infermeria del City è praticamente vuota e pure la squadra prova da due eccezionali risultati occorsi solo negli ultimi giorni in Premier league, come il 5-2 inferto al Southampton e il 3-0 realizzato contro il Fulham sabato scorso. Per il Monchengladbach si annuncia serata complicatissima.

PRONOSTICO REAL MADRID ATALANTA

Un Rea Madrid coi cerotti ma sempre vivo è il netto favorito per i pronostici della Champions league, nella sfida di questa sera con l’Atalanta. Zinedine Zidane infatti, pur non avendo ancora una rosa al completo pure sta recuperando diversi tasselli importanti e il gruppo sta dimostrando una buona condizione complessiva, come ben ci ricordano i due pari e il successo rimediati negli ultimi turni della Liga, rispettivamente contro Real Sociedad, Atletico Madrid e Elche. Certo per la Dea ancora non tutto è perduto, tenuto conto che nel turno di andata degli ottavi di finale i nerazzurri si sono arresi solo per 1-0. I bergamaschi poi sono gruppo in forma, di ritorno dal 3-1 firmato con lo Spezia solo pochi giorni fa in campionato: vincere oggi e capovolgere la serie per Gasperini è ancora possibile.

