Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per il ritorno degli ottavi

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano naturalmente anche in occasione delle ultime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, che tra oggi e domani emetteranno i verdetti ancora necessari per completare il tabellone dei quarti e saranno quindi al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club torna e saranno protagoniste le squadre che avevano disputato le loro partite d’andata ormai tre settimane fa, secondo il format ormai consolidato da diverse edizioni, di conseguenza tra oggi e domani potremo appunto seguire in totale quattro partite.

Comunque le emozioni sono garantite grazie ad alcune sfide di fascino assoluto e soprattutto grazie alla presenza di ben due squadre italiane, con Inter e Napoli che partono entrambe da vittorie all’andata e vorranno raggiungere il Milan, già entrato fra le prime otto d’Europa eliminando il Tottenham allenato da Antonio Conte. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire naturalmente dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime squadre, entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO PORTO INTER

La partita di spicco del martedì per i pronostici Champions League in ottica italiana sarà sicuramente Porto Inter, nella quale si riparte dalla vittoria per 1-0 dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi all’andata a San Siro, grazie al gol segnato nel finale da Romelu Lukaku. Un vantaggio piccolo ma prezioso per l’Inter, anche se di certo lascia ancora apertissimo il discorso legato alla qualificazione ai quarti di finale contro una formazione insidiosa come il Porto, che nelle ultime stagioni ha sempre eliminato le squadre italiane che ha affrontato.

Volendo dare uno sguardo alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Porto Inter, ecco che i padroni di casa portoghesi stasera partono favoriti ma di un soffio e il segno 1 è quotato a 2,60, con una differenza davvero minima con il segno 2 per la vittoria dell’Inter, che varrà infatti 2,65 volte la posta in palio. Ai nerazzurri tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che per il match allo stadio Do Dragao è l’ipotesi più remunerativa ed è quotato a 3,35.











