Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 1^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della prima giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le prime gare della nuova stagione del massimo torneo calcistico europeo per club, la cui partenza avviene una settimana prima del solito dando il via a un periodo molto compresso e complicato da gestire.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente PSG Juventus e Salisburgo Milan, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS E MILAN

PRONOSTICO PSG JUVENTUS

Cominciamo con il botto la nostra analisi dei pronostici Champions League parlando di PSG Juventus, partita di cartello di stasera al Parco dei Principi. Il PSG e la Juventus, sia pure per motivi differenti, condividono una sorta di “ossessione” per la conquista della Champions League, vedremo come inizierà il cammino, pur consapevoli che, per la Juventus di Massimiliano Allegri, sarà un esame naturalmente assai impegnativo, a maggior ragione considerando che il gioco non decolla e nella parte iniziale del campionato sono arrivati tre pareggi in cinque giornate, l’ultimo dei quali a Firenze. Le quote offerte dall’agenzia Snai vedono infatti i padroni di casa favoriti, anche più nettamente del previsto: il segno 1 è quotato a 1,32.

PRONOSTICO SALISBURGO MILAN

Parliamo naturalmente anche di Salisburgo Milan nella nostra panoramica sui pronostici Champions League. Il Salisburgo negli ultimi anni è diventata una buona realtà del calcio europeo, con risultati recenti di ottimo spessore: guai quindi a sottovalutare la partita, soprattutto a casa loro.

Tuttavia il Milan di Stefano Pioli si presenta con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso in Europa, sfruttando la crescita di una squadra che nel frattempo ha vinto lo scudetto, avrà da affrontare un girone più semplice di quello della scorsa edizione e ha pure il morale alto dopo il successo nel derby. Le quote offerte dall’agenzia Snai ci dicono che i rossoneri partono favoriti anche se giocano in trasferta: il segno 2 è infatti quotato a 2,10.

