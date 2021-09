Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 1^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MALMOE JUVENTUS E VILLARREAL ATALANTA

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della prima giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le prime gare della nuova stagione del massimo torneo calcistico europeo per club.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 14 e mercoledì 15 settembre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Malmoe Juventus e Villarreal Atalanta, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

MALMOE JUVENTUS

Sulla carta il pronostico di Malmoe Juventus è tutto dalla parte dei bianconeri, che però nel debutto stagionale in Champions League cercano ancora il primo successo stagionale dopo il pessimo inizio in campionato. Attenzione dunque ai possibili imprevisti, perché altri passi falsi non sono consentiti a Massimiliano Allegri e ai suoi uomini.

La differenza dal punto di vista tecnico è comunque notevole, dunque si può dare fiducia alle possibilità della Juventus di vincere in Svezia. La pensa così anche l’agenzia Snai, che quota infatti il segno 2 a 1,45 volte la posta in palio.

VILLARREAL ATALANTA

Più difficile dovrebbe essere l’impegno dell’Atalanta sul campo del Villarreal nella prima giornata di Champions League. La trasferta in Spagna, contro i detentori della Europa League, sarà un impegno ostico per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che però sono per il terzo anno consecutivo in Champions, naturalmente grande motivo d’orgoglio per una provinciale come la Dea bergamasca.

In campionato finora il rendimento di Villarreal e Atalanta non è stato esaltante, staremo dunque a vedere chi saprà cominciare meglio in Champions League. Gli spagnoli potrebbero sfruttare il fattore campo e partono leggermente favoriti, ma noi indichiamo comunque il 2,65 sul segno 2 in caso di vittoria dell’Atalanta, che è comunque una possibilità più che credibile.

