Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per le partite, 3^ giornata

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della terza giornata della fase a gironi, che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le gare con cui riparte dopo la sosta per le Nazionali il massimo torneo calcistico europeo per club, in un periodo che sarà per tutti molto compresso e complicato da gestire fino alla metà di novembre, quando scatterà l’ormai famosa sosta per i Mondiali.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Inter Barcellona e Ajax Napoli, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: INTER E NAPOLI

PRONOSTICO INTER BARCELLONA

Cominciamo con il botto la nostra analisi dei pronostici Champions League parlando di Inter Barcellona, partita di cartello di stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Diciamo che il calendario non aiuta i nerazzurri, perché giocare contro il Barcellona non è di certo l’ideale per ripartire dopo la sconfitta casalinga di sabato contro la Roma e in generale in un periodo piuttosto complicato per l’Inter di Simone Inzaghi, che di conseguenza questa sera si giocherà davvero tanto per la classifica del girone C e non solo, ma dovrà farlo contro un avversario difficilissimo. Le quote offerte dall’agenzia Snai vedono infatti favoriti gli ospiti, anche più nettamente del previsto considerando il fattore campo: il segno 2 è quotato a 1,83.

PRONOSTICO AJAX NAPOLI

Parliamo naturalmente anche di Ajax Napoli nella nostra panoramica sui pronostici Champions League. L’Ajax è naturalmente una squadra di ottimo livello e di straordinaria tradizione, con risultati importanti anche in anni recenti, come la semifinale raggiunta nel 2019. Tuttavia il Napoli di Luciano Spalletti si presenta questa sera ad Amsterdam con l’obiettivo di fare un passo avanti ulteriore verso la qualificazione per gli ottavi di finale dopo le due vittorie nelle prime due giornate, compresa l’impresa con il Liverpool, e ha pure il morale alto grazie al primo posto in Serie A. Le quote offerte dall’agenzia Snai ci dicono che partono comunque leggermente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,20.











