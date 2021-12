Pronostici Champions league/ Previsioni, quote: tutto facile per Allegri all’Allianz?

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS JUVENTUS MALMOE

Per completare la nostra panoramica sui pronostici Champions League per la sesta giornata dei gironi, andiamo adesso ad approfondire l’altro match “italiano” del mercoledì, che è naturalmente Juventus Malmoe. In palio c’è ben poco, ma contro il fanalino di coda del girone H dovrebbe essere una serata piacevole per i bianconeri: il segno 1 è infatti quotato a 1,17, mentre poi si salirebbe già a ben 7,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio. Infine, chi osasse puntare sugli svedesi sappia che il segno 2 varrebbe addirittura 15 volte la posta in palio.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 18.45 nella partita Juventus Malmoe naturalmente presso l’Allianz Stadium di Torino, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,45, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,50. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 2,35, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,53 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS ATALANTA VILLARREAL

Proseguendo la nostra analisi sui pronostici Champions League per le partite della sesta giornata della fase a gironi, passiamo al mercoledì cominciando da Atalanta Villarreal, che sarà infatti determinante per il destino europeo della Dea di Gian Piero Gasperini. Dobbiamo osservare che l’agenzia di scommesse Snai sembra abbastanza ottimista, perché propone il segno 1 a quota 1,83 in caso di vittoria dell’Atalanta, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse invece vincere il Villarreal.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Atalanta Villarreal naturalmente presso il Gewiss Stadium di Bergamo, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,35, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,55. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,50, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,45 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS REAL MADRID INTER

Detto in precedenza dei rossoneri, eccoci naturalmente giunti adesso a Real Madrid Inter nella nostra analisi sui pronostici Champions League per le partite del martedì della sesta giornata della fase a gironi. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa spagnoli in questo big-match tra due squadre comunque già entrambe qualificate: il segno 1 è infatti quotato a 1,95 in caso di vittoria casalinga del Real Madrid, mentre sia in caso di pareggio sia in caso di vittoria esterna da parte dell’Inter, ecco che la quotazione per il segno X e quella per il segno 2 sarebbero curiosamente entrambe pari a 3,70 volte la posta in palio.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Real Madrid Inter naturalmente presso lo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,20, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,60. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,50, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,40 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS MILAN LIVERPOOL

Nella nostra panoramica sui pronostici Champions League approfondiamo adesso Milan Liverpool, che è naturalmente la partita più importante di oggi, perché per i rossoneri tutto è ancora possibile, nel bene e nel male. Approfittando di un Liverpool già qualificato, le quote dell’agenzia Snai sono piuttosto favorevoli al Milan, infatti il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di successo del Liverpool (naturalmente segno 2) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che poco servirebbe al Diavolo.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questa sera alle ore 21.00 nella partita Milan Liverpool naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,20, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,60. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,50, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,40 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite della sesta giornata della fase a gironi, che tra oggi e domani saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Il massimo torneo calcistico europeo per club deve definire tutti gli ultimi verdetti ancora aperti nella fase a gironi di Champions League, inoltre ci attendono alcune sfide di fascino assoluto, in particolare per quanto riguarda le due milanesi stasera, dunque le emozioni sono garantite.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che vedranno già oggi scendere in campo le prime due squadre italiane impegnate in questa settimana, cioè naturalmente Milan Liverpool e Real Madrid Inter, in programma entrambe con fischio d’inizio alle ore 21.00.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE

MILAN LIVERPOOL

Sfida delicatissima e di conseguenza molto importante anche per i pronostici Champions League, il Milan è chiamato all’impresa contro il Liverpool di Jurgen Klopp che finora ha vinto cinque partite su cinque nel girone – ma questo potrebbe anche essere un vantaggio, perché i Reds hanno ampiamente blindato il primato. A San Siro comunque il Liverpool non vorrà di certo fare figuracce, dunque servirà il migliore Milan, ad esempio quello dell’impresa di due settimane fa in casa dell’Atletico Madrid che ha tenute vive le speranze.

Non sarà affatto facile, ma il fattore campo e l’importanza della posta in palio autorizzano a sognare: sembra crederci anche l’agenzia Snai, che quota il segno 1 per la vittoria del Milan stasera a 2,20 volte la posta in palio.

REAL MADRID INTER

Partita di enorme prestigio, ma tutto sommato non così importante per l’Inter, che vincendo contro lo Shakhtar Donetsk due settimane fa ha già acquisito la matematica certezza della qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League. Al Santiago Bernabeu però non può mai essere una partita banale, anche perché Real Madrid (a sua volta già qualificato) e Inter si contendono il primo posto, con i conseguenti vantaggi economici e verosimilmente anche nel sorteggio degli ottavi.

Proprio perché l’obiettivo fondamentale è già in cassaforte per entrambe, potrebbe essere una partita imprevedibile e allora noi osiamo con il segno 2 sulla vittoria dell’Inter, che sarebbe ripagato dall’agenzia Snai con l’intrigante quota pari a 3,70 volte la posta in palio.



