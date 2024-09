PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO LE FAVORITE SULLE PRIME PARTITE!

Il ritorno dei pronostici Champions League è ovviamente una conseguenza del ritorno della massima competizione calcistica per club. Le novità nel format e nel regolamento sono molte, non cambia il fascino delle partite che attireranno così l’attenzione anche degli scommettitori sulle quote e sui possibili favoriti, con le incertezze legate ai primi grandi confronti in ambito internazionale, anche se naturalmente per tutte le squadre coinvolte ci sono già le prime indicazioni che arrivano dai campionati nazionali.

Naturalmente dobbiamo concentrarci per il momento sulle prime sei partite che ci attendono già oggi, martedì 17 settembre 2024, in una anomala settimana in cui gioca solo la Champions League, che di conseguenza si allargherà fino al giovedì. In primo piano Juventus e Milan, che sono le prime due nostre rappresentanti ad entrare in scena, di conseguenza adesso cominciamo ad approfondire il discorso relativo ai pronostici Champions League per la nuova edizione 2024-2025.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: COSA ATTENDERCI OGGI?

FOCUS JUVENTUS PSV

L’ordine cronologico ci invita a parlare per i pronostici Champions League innanzitutto di Juventus PSV. I bianconeri tornano nelle Coppe dopo un anno di assenza, Thiago Motta finora ha avuto indicazioni con luci e ombra: doppio successo 3-0 per aprire ii campionato, seguiti però curiosamente da due pareggi 0-0 consecutivi. In estrema sintesi: difesa eccezionale e qualche dubbio invece sull’attacco, prima di mettersi alla prova in Champions League contro il PSV Eindhoven campione d’Olanda in carica. Per Peter Bosz cinque vittorie in altrettante giornate nel nuovo campionato, l’ostacolo quindi non è da sottovalutare.

Passando dunque alle quote per concretizzare i pronostici su Juventus PSV di Champions League, ecco che secondo l’agenzia Snai i bianconeri partono nettamente favoriti per la vittoria e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,75, mentre si toccherebbe il valore di 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincessero gli olandesi. Valore invece intermedio e quotazione pari a 3,85 infine per il segno X, naturalmente in caso di pareggio.