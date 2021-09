Pronostici Champions league/ Quote e previsioni per le sfide, oggi 15 settembre

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI INTER E MILAN!

Spazio ai pronostici della Champions league anche oggi, mercoledì 15 settembre 2021: siamo nel vivo del primo turno per la fase a gironi della massima manifestazione per club della UEFA ed è dunque tempo di esaminare quote e previsioni per le sfide in programma oggi. Anche perché saranno tante le big del continente a scendere oggi in campo: il calendario ecco che spiccano nomi come quelli Borussia Dortmund, Real Madrid e Psg, ma pure di Inter e Milan, che certo oggi proveranno a tenere alto l’orgoglio italiano. Certo però non sarà facile vedendo i rivali che gli si pareranno davanti. Non perdiamo però ora altro tempo e per i pronostici della Champions league andiamo a leggere quote e previsioni per i match in programma oggi, 15 settembre, in primis quelli con club italiani.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

Considerate le tante defezioni che Mister Ancelotti registra alla vigilia della sfida a San Siro non siamo sorpresi che i principali portali di scommesse diano i nerazzurri come favoriti dal pronostico, sia pure di pochissimo. La squadra di Inzaghi, nonostante il 2-2 con la Sampdoria tutto sommato è in ottime condizioni, e potrebbe anche fare il miracolo con i Blancos, che pure hanno ben cominciato anche la loro stagione nella Liga. Il portale Snai, per l’1×2 assegna a 2.40 il successo dei milanesi, contro il più alto 2.80 dato agli spagnoli, mentre il pari vale 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN

Sulla carta, per i pronostici di Champions league, pure la sorte non sorride al Milan, dato per sfavorito almeno dalle quotazioni della Snai, questa sera ad Andfield. Certo i rossoneri di Pioli hanno iniziato al meglio la stagione e sono capolista in serie A, ma dall’altra parte pesano molto di più i gran successi dei Reds in avvio di campionato e l’ottica striscia di risultati importanti ottenuti tra le mura di casa proprio in occasione delle competizioni del continente. Pure, ritrovato anche Ibrahimovic, Pioli e i suoi potrebbero sorprenderci questa sera: nel frattempo la Snai affissato a 1.45 la vittoria inglese, contro il 6.50 dato all’eventuale successo del Diavolo.

