PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: PER CONFERME E RILANCI

Con il ritorno della massima competizione europea si ripropongono anche i pronostici Champions League oggi, martedì 22 ottobre 2024, con le analisi su quote e favorite per le prime nove partite della terza giornata. Il cambio di format è ancora al centro del dibattito: c’è chi loda le emozioni e il divertimento, compresa la battaglia “tutti contro tutti” in classifica, mentre altri fanno notare che il gap rischia di diventare ancora più profondo, come hanno indicato i risultati tennistici (o anche oltre…) di alcune partite.

Di certo per l’Italia fa piacere avere ben cinque squadre in lizza: questo significa che ci sono giorni nei quali giocano anche ben tre rappresentanti della nostra Serie A. Sarà il caso ad esempio proprio di oggi: i pronostici Champions League lasciano sulla carta poche speranze ai rossoblù in Aston Villa Bologna, vediamo però che cosa potrebbero indicarci per le nostre due big più blasonate in campo nelle prossime ore.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO QUOTE E FAVORITI

FOCUS MILAN BRUGES

Milan Bruges potrebbe essere considerato il caso opposto nei pronostici Champions League, perché in questo caso sono nettamente favoriti per la vittoria i rossoneri di Paulo Fonseca, nonostante due sconfitte nelle prime due giornate che rendono già delicatissimo l’impegno di stasera alle ore 18.45 a San Siro. C’è comunque ottimismo in base alle quote dell’agenzia Snai: segno 1 quotato infatti a 1,45, mentre si arriva già a 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 2, che sarebbe un grosso guaio per il Diavolo.

FOCUS JUVENTUS STOCCARDA

Parliamo anche dei pronostici Champions League su Juventus Stoccarda, qui l’umore è più alto perché i bianconeri di Thiago Motta sono a punteggio pieno e arrivano da un colpo prezioso sotto ogni punto di vista come la vittoria in rimonta e in inferiorità numerica a Lipsia. Il tratto comune con il Milan è l’ottimismo da parte dell’agenzia Snai: il segno 1 contro lo Stoccarda è quotato a 1,85. Il segno X in caso di pareggio è quotato a 3,75, mentre non sarebbe forse così clamoroso un colpaccio tedesco allo Stadium che infatti varrebbe 4,00 volte la posta in palio sul segno 2.