PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 2024: LE QUOTE SULLE PARTITE

La nostra panoramica sui pronostici Champions League riparte dalle partite che si giocano mercoledì 23 ottobre: anche oggi naturalmente abbiamo nove gare che andranno a concludere la terza giornata, dobbiamo ancora capire in maniera approfondita quale sia il reale scenario che riguarda la classifica e la qualificazione agli ottavi perché questo girone unico a 36 squadre rappresenta una novità assoluta, è davvero complicato dare giudizi approssimativi o anticipati e soprattutto, parlando appunto in chiave pronostici Champions League, abbiamo già visto parecchie sorprese o squadre che hanno avuto risultati anche diametralmente opposti.

Noi vogliamo provare a valutare quello che i campi ci diranno per queste partite della terza giornata; come di consueto faremo un’analisi approfondita su alcune partite, naturalmente per cominciare il nostro viaggio prenderemo in considerazione le due squadre italiane che saranno impegnate questa sera e che sono Atalanta e Inter, ancora imbattute ed entrambe con 4 punti in classifica, ben avviate dunque verso la qualificazione agli ottavi. Senza indugiare oltre allora sviluppiamo nel migliore dei modi questo excursus nei pronostici Champions League, perché tra poche ore arriverà davvero il momento di giocare queste nove partite.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 2024: ATALANTA CELTIC

Partiamo allora da Atalanta Celtic nel parlare dei pronostici Champions League: come detto la Dea è imbattuta e deve ancora subire il primo gol in questa competizione, anche contro l’Arsenal ha dato prova di essere competitiva mentre il Celtic rappresenta una di quelle squadre di cui parlavamo in precedenza, perché gli scozzesi dopo aver dominato contro lo Slovan Bratislava hanno incredibilmente incassato sette gol sul campo del Borussia Dortmund, in generale possiamo anticipare che per loro sarà difficile regalarsi subito gli ottavi mentre per l’Atalanta resta quello un obiettivo concreto.

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per i pronostici Champions League indicano ovviamente negli orobici i favoriti, con un valore pari a 1,42 volte la giocata sulla loro vittoria laddove il segno 2 per l’affermazione esterna del Celtic vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 6,50 volte quella che sarà stata la cifra sul piatto, infine il segno X che regola il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, un ammontare di 5,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: YOUNG BOYS INTER

Altro match abbordabile per un’italiana, nei pronostici Champions League, è Young Boys Inter. Molto bene i nerazzurri, che dopo aver pareggiato all’Etihad contro il Manchester City sono riusciti a schiantare la Stella Rossa, emergendo soprattutto nel secondo tempo; lo Young Boys non è ancora riuscito a segnare nel torneo, vero che ha giocato contro Aston Villa e Barcellona ma ha pur sempre incassato un totale di otto reti, e probabilmente sarà destinato all’eliminazione essendo per il momento tra i candidati a chiudere all’ultimo posto il girone unico.

Intanto i pronostici Champions League raccontano di un’Inter la cui vittoria, regolata dal segno 2, vi farebbe intascare una vincita che corrisponde a 1,37 volte quello che avrete messo sul tavolo, per contro il segno 1 che regola l’eventualità del successo dello Young Boys porta in dote un valore che ammonta a 7,75 volte l’importo della vostra giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, garantirebbe invece un guadagno che è equivalente a 5,25 volte la posta in palio su questa partita del Wankdorf.