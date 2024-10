RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: TOCCA AD ATALANTA, BOLOGNA E JUVENTUS!

I risultati Champions League delle partite di mercoledì 2 ottobre ci conducono per mano verso la conclusione della seconda giornata: abbiamo già detto che questa settimana il calendario è diverso rispetto al primo turno, si giocano infatti le altre coppe europee e dunque i risultati Champions League ci fanno compagnia solo oggi dopo le gare del martedì, sempre e comunque con le stesse fasce orarie. Attenzione, perché alle ore 18:45 è in programma anche Shakhtar Atalanta, oltre a Girona Feyenoord; alle ore 21:00 invece le altre sette gare tra cui Liverpool Bologna e Lipsia Juventus, avremo allora tre italiane impegnate in trasferta in uno scenario molto interessante.

L’Atalanta ritrova quello Shakhtar con cui il Bologna ha pareggiato all’esordio, con gli ucraini che hanno anche sprecato un rigore; gli stessi felsinei affrontano una trasferta assolutamente affascinante ad Anfield, trovando un Liverpool che al momento si è preso il primo posto nella classifica di Premier League; infine troviamo la Juventus, tornata a vincere e sempre con una difesa blindata, che però rischia alla Red Bull Arena contro un Lipsia che, sconfitto due settimane fa, si vuole riscattare. Scopriremo presto cosa succederà allora con i risultati Champions League, ma la serata di mercoledì promette veramente scintille.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: LA SITUAZIONE PRE-SERATA

Siamo quasi pronti a vivere la serata dedicata ai risultati Champions League: abbiamo parlato delle tre italiane impegnate e bisogna ricordare che la Juventus è stata l’unica a vincere all’esordio – contando anche Inter e Milan che hanno giocato ieri – tra l’altro in maniera molto curiosa i risultati Champions League propongono partite contro squadre già affrontate dalle nostre rappresentanti, abbiamo parlato dello Shakhtar mentre il Liverpool due settimane fa aveva vinto a San Siro in rimonta, battendo il Milan, è “nuova” solamente il Lipsia che per la Juventus rappresenta come già detto una rivale che va presa con le pinze.

Tra le altre partite in programma per i risultati Champions League possiamo citare Aston Villa Bayern e Benfica Atletico Madrid che sono ammantate di storia, inoltre per i bavaresi si torna in campo con grandi aspettative perché contro la Dinamo Zagabria è arrivato il record di gol segnati in singola partita nella competizione, ben nove e tra l’altro dopo aver rischiato di farsi rimontare. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti fa visita al Lille per rimanere a punteggio pieno, sogna i primi punti di sempre il Girona che ospita il Feyenoord. Staremo dunque a vedere cosa ci porteranno in dote questi interessantissimi risultati Champions League, non vediamo l’ora che le partite di mercoledì si giochino…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Girona Feyenoord

Ore 18:45 Shakhtar Atalanta

Ore 21:00 Aston Villa Bayern

Ore 21:00 Benfica Atletico Madrid

Ore 21:00 Dinamo Zagabria Monaco

Ore 21:00 Lille Real Madrid

Ore 21:00 Liverpool Bologna

Ore 21:00 Lipsia Juventus

Ore 21:00 Sturm Graz Bruges