PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: COSA ATTENDERCI DALLA QUARTA GIORNATA?

I pronostici Champions League ci divertiranno parecchio anche oggi, martedì 5 novembre 2024, con quote e favorite per le nove partite che apriranno nelle prossime ore la quarta giornata. Siamo dunque sulle soglie di metà percorso per la nuova “fase campionato” che prevederà in totale otto giornate: le indicazioni iniziano ad essere piuttosto attendibili con tre partite alle spalle, anche se molte variabili ancora possono incidere – ad esempio chi ha avuto un inizio subito micidiale e chi invece ha avuto sfide più “facili”, per quanto possano essere semplici le partite in Champions League.

Inoltre i calcoli sono particolarmente intriganti anche in ottica italiana, con cinque nostre squadre nella competizione e ben tre che scenderanno in campo già questa sera. In particolare una partita attirerà l’attenzione anche di chi magari segue in maniera meno attenta il calcio, perché adesso passiamo a presentare una sfida di enorme blasone, che si prende di diritto la copertina anche in sede di analisi circa i pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: QUOTE E FAVORITI PER IL BIG-MATCH

FOCUS REAL MADRID MILAN

Real Madrid Milan fatalmente attira la nostra attenzione per più di un motivo anche nei pronostici Champions League, perché c’è il fascino della storia leggendaria di entrambi i club, perché c’è l’incrocio sempre affascinante con l’amato ex Carlo Ancelotti ma anche per le stringenti esigenze di classifica, che mettono i rossoneri di Paulo Fonseca davanti a un test molto duro dopo la vittoria contro il Bruges che aveva consentito di rialzare la testa dopo due sconfitte nelle prime due giornate.

Pur riconoscendo che il calendario finora non ha dato una mano, ovviamente sarebbe fondamentale cercare un risultato di prestigio stasera allo stadio Santiago Bernabeu. Certamente non sarà facile e le quote dell’agenzia Snai per i pronostici su Real Madrid Milan di Champions League lo dicono chiaro: il segno 1 è nettamente favorito e quotato a 1,42, mentre si arriverebbe già a 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,50 volte la posta in palio in caso di impresa rossonera, naturalmente segno 2.