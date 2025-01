PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE QUOTE SULLA 7^ GIORNATA

Il nostro viaggio nei pronostici Champions League prosegue con la seconda parte di questa settima giornata che, come già ricordato, è la penultima del super girone: ci avviciniamo con decisione alla fine di una prima fase che è stata certamente intrigante anche perché rappresentava una grande novità, e mercoledì 22 gennaio dobbiamo parlare delle partite che andranno in scena dando una nuova definizione a uno scenario in evoluzione. Inter e Milan sono le protagoniste italiane: entrambe affrontano gare assolutamente alla portata e dunque sperano rispettivamente negli ottavi e nei playoff, ma anche i rossoneri hanno la possibilità di saltare il turno intermedio almeno per ora.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni, partite 7^ giornata (oggi martedì 21 gennaio 2025)

Avremo poi altre partite decisamente interessanti: Psg Manchester City incredibilmente si gioca con il grosso rischio di rimanere fuori anche dalle prime 24 (almeno per i francesi), Arsenal Dinamo Zagabria rappresenta per i croati la grande occasione per fare un passo avanti verso i playoff pur se la trasferta di Londra è complicatissima, tra le squadre che potrebbero andare a caccia di gloria troviamo poi il Celtic e il Feyenoord, quest’ultimo però impegnato contro un Bayern Monaco che ha saputo rilanciarsi. Senza indugiare oltre, tuffiamoci dunque nella grande atmosfera dei pronostici Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MILAN GIRONA

Si comincia a parlare di pronostici Champions League con Milan Girona, i rossoneri sono in striscia positiva da quattro partite e sapevano che, se fossero rimasti in corsa, avrebbero avuto il beneficio di un calendario più abbordabile nelle ultime giornate. Hanno sofferto contro Slovan Bratislava e Stella Rossa ma comunque vinto: questo è l’importante, stasera altra buona occasione per blindare almeno i playoff, in attesa degli eventi, contro l’esordiente Girona che è anche stato parecchio sfortunato nel suo percorso, e che ora con 3 punti è molto vicino all’eliminazione senza nemmeno passare per lo spareggio.

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai il Milan parte nettamente favorito, come si evince dal fatto che il segno 1 che regola la sua vittoria porti in dote una vincita che ammonta ad appena 1,45 volte quanto avrete puntato; per contro il segno 2, che identifica l’opzione della vittoria esterna del Girona, vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 6,75 volte la vostra giocata e infine il segno X, che va a regolare l’eventualità del pareggio in questa partita, con il bookmaker in questione garantirebbe una somma corrispondente a 4,75 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: SPARTA PRAGA INTER

Abbiamo poi Sparta Praga Inter per i pronostici Champions League: i cechi potrebbero essere in corsa per i playoff ma nelle ultime due partite hanno pagato lo scotto del calendario e incassato un totale di 10 gol da Atletico Madrid e Feyenoord, a proposito di reti subite l’Inter ha passato imbattuta le prime cinque gare ma poi è caduta a Leverkusen negli ultimissimi minuti. Sconfitta per il momento indolore perché i nerazzurri con due vittorie nelle ultime due partite sarebbero agli ottavi, ma ovviamente Simone Inzaghi vorrà tenere alta la concentrazione per evitare brutte sorprese, avendo il coltello dalla parte del manico. La Snai propone quote totalmente a favore dell’Inter, visto che il segno 2 sul quale puntare per la vittoria esterna garantirebbe una vincita che ammonta a 1,40 volte la posta in palio; siamo invece ad un valore di 7,50 volte l’importo investito per il segno 1 che regola l’affermazione dello Sparta Praga, infine con il segno X che riguarda il pareggio, in questa partita di Champions League, il vostro guadagno con il bookmaker corrisponderebbe a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo.