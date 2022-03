Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite (ritorno ottavi)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE PREVISIONI SUGLI OTTAVI

Un nuovo appuntamento con i pronostici di Champions League ci conduce a parlare delle partite che chiudono il programma del ritorno degli ottavi: stiamo per conoscere il quadro completo delle squadre che entreranno nel sorteggio dei quarti, e bisogna allora dire che la Juventus sarà in campo mercoledì sera per sfidare il Villarreal (al La Ceramica era finita 1-1) e può diventare l’unica squadra italiana a qualificarsi per il turno successivo della competizione, perché come ricordiamo un’Inter orgogliosa e sfortunata, almeno nel match di andata a San Siro, è stata eliminata dal Liverpool.

Dobbiamo però procedere con ordine, perché prima dei bianconeri (e di Lille Chelsea) ci saranno altre due partite che verranno disputate martedì 15 marzo, e ci forniranno il nome di altre due squadre che passeranno il turno; partiamo allora da queste due gare che si giocheranno alle ore 21:00 di questa sera, con i pronostici di Champions League ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker e, come sempre, proveremo a ipotizzare come possano finire le cose. Dunque, iniziamo il nostro viaggio attraverso l’analisi approfondita dei pronostici di Champions League.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: AJAX BENFICA

Punteggio pieno per i Lancieri nel girone superato di slancio e con grande autorità, le Super Aquile hanno sofferto ma si sono qualificate agli ottavi grazie al pareggio a reti bianche di Barcellona: Ajax Benfica riparte dallo spettacolare 2-2 del Da Luz ed è davvero difficile ipotizzare chi possa passare il turno. Certamente la squadra olandese è favorita e ce lo dice anche la Snai, ma il punto è che nella grande corsa fino alla finale sfiorata nel 2019 l’Ajax non aveva fatto benissimo in casa (anzi) e questa versione sempre affidata a Erik Ten Hag potrebbe avere lo stesso problema. Vedremo, certo che come detto in precedenza le previsioni sono tutte per i Lancieri: la Snai per esempio ha un valore di 1,37 volte la somma puntata sul segno 1, che identifica la vittoria dell’Ajax, mentre il segno 2 per il successo del Benfica vi farebbe guadagnare ben 7,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo poi il segno X, che naturalmente regola l’eventualità del pareggio: in questo caso la vincita sarebbe equivalente a 5,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID

Anche Manchester United Atletico Madrid riparte da un pareggio: al Wanda Metropolitano era finita 1-1 con i Red Devils salvati da Anthony Elanga, protagonista a sorpresa. È un Manchester United che in campionato ha ritrovato il miglior Cristiano Ronaldo (tripletta al Tottenham) e che ora spera ovviamente che il portoghese diventi quello delle grandi notti di Champions League; tuttavia l’Atletico Madrid, che nella Liga (come lo United in Premier League) deve correre se vuole prendersi la Top 4 e tornare in Champions League l’anno prossimo – a meno di vincere questa competizione – è una squadra come sempre solidissima e che però non può puntare sullo 0-0, e non avrebbe potuto farlo nemmeno lo scorso anno, dunque dovendo segnare potrebbe incontrare qualche problema. Staremo a vedere, di certo per la Snai questa è una partita equilibrata anche se il vantaggio nei pronostici ce l’ha il Manchester United, con un valore di 2,15 volte quanto puntato sul segno 1. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte la giocata mentre siamo a 3,65 volte l’importo investito con il segno 2, che identifica l’affermazione dell’Atletico Madrid.



