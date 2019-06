Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per la finale Tottenham Liverpool

La Champions League torna e con essa anche i pronostici sulla finale Tottenham Liverpool, ultimo atto della massima competizione europea, che oggi sabato 1 giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, nuova casa dell’Atletico, decreterà la squadra vincitrice della Champions League 2018-2019. Naturalmente questa partita è oggi al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. I pronostici di Champions League dunque cosa ci possono dire su questa finale Tottenham Liverpool? La partita ha tutto il fascino di una sfida secca, per di più derby inglese sempre affascinante, a maggior ragione se in palio c’è un trofeo di grande prestigio come la Champions League. Questo genere di partite in genere sfugge ai pronostici, ma possiamo dire che secondo l’agenzia di scommesse Snai è favorito in modo abbastanza chiaro il Liverpool, infatti il segno 2 (formalmente infatti i Reds giocano in casa) è quotato a 1,95 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: IL TESTA A TESTA PER TOTTENHAM LIVERPOOL

Parlando dei pronostici Champions League per la finale Tottenham Liverpool, può essere interessante analizzare le due partite giocate in questa stagione in Premier League tra le due squadre inglesi. Abbiamo detto che il Liverpool parte favorito stasera e questo certamente si deve ai ben 26 punti di differenza in favore dei Reds nella classifica del campionato e pure gli scontri diretti sorridono al Liverpool, che ha vinto sia all’andata sia al ritorno con il Tottenham. A dire la verità è passato ormai davvero tanto tempo dalla partita d’andata, che fu giocata a Wembley nella quinta giornata d’andata sabato 15 settembre 2018. La vittoria andò al Liverpool con il punteggio di 1-2: Reds in vantaggio con il gol di Georginio Wijnaldum al 39’ minuto del primo tempo, ecco poi il raddoppio firmato al 54’ minuto di gioco da Roberto Firmino, che rese vano il gol nel recupero di Erik Lamela, utile solo a dimezzare lo svantaggio per il Tottenham. Al ritorno invece le due squadre si sono affrontate ad Anfield domenica 31 marzo 2019, ma pure in questo caso vinse il Liverpool per 2-1: di nuovo in gol Roberto Firmino per il vantaggio del Liverpool al 16’ minuto, Lucas Moura pareggiò per il Tottenham al 70’ ma per gli Spurs la beffa era in agguato sotto forma di autorete di Toby Alderweireld al 90’, per dare di nuovo la vittoria al Liverpool.

