Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per le partite degli ottavi

I pronostici Champions League tornano in occasione delle nuove partite d’andata degli ottavi di finale, che ci tengono infatti compagnia anche questa settimana e che saranno al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League a partire dalle due sfide che sono in programma già questa sera e che apriranno dunque la seconda metà degli incontri in programma per questa fase della massima competizione calcistica europea.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: CHELSEA BAYERN MONACO

Sfida sicuramente di grande fascino a Stamford Bridge fra i padroni di casa del Chelsea e il Bayern Monaco. Gli inglesi hanno dovuto soffrire per ottenere la qualificazione, mentre i tedeschi si sono resi protagonisti di una vera e propria marcia trionfale che raggiunse il punto più alto proprio a Londra, con la clamorosa vittoria per 2-7 sul campo tuttavia del Tottenham. Questi aspetti ci fanno dire che il Bayern partirà ragionevolmente favorito sul doppio confronto, ma oggi naturalmente il fattore campo potrebbe dare una mano al Chelsea, che proverà ad avvantaggiarsi in vista del ritorno all’Allianz Arena. Per gli scommettitori, il segno 1 potrebbe essere un’ipotesi intrigante, dal momento che l’agenzia di scommesse Snai quota il successo casalingo del Chelsea a 4,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: NAPOLI BARCELLONA

La serata di Champions League sarà impreziosita anche dalla sfida che il Napoli di Gennaro Gattuso proverà a lanciare nei confronti del Barcellona trascinato da Leo Messi. Potremmo dire che i problemi e le polemiche fuori dal campo hanno accomunato partenopei e catalani nel corso di questa stagione: attualmente le turbolenze sono maggiori a Barcellona e magari di questo il Napoli potrebbe provare ad approfittare, consapevole del fatto che gran parte delle speranze di qualificazione passeranno dal rendimento di stasera al San Paolo, dove provare a costruire un vantaggio verso il ritorno al Camp Nou. Per gli scommettitori tuttavia suggeriamo l’ipotesi che secondo l’agenzia Snai sarebbe la più remunerativa, cioè il segno X che è quotato a 3,55 volte la posta in palio.



