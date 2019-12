Avversaria Napoli/ Sorteggio Champions League ottavi: chi contro gli azzurri?

Quale sarà l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League? A questa domanda naturalmente risponderà oggi a mezzogiorno il sorteggio di Nyon. Per prima cosa dobbiamo osservare che il Napoli si è qualificato con il secondo posto nel girone e addirittura qualche rimpianto, perché il primato sarebbe stato ampiamente alla portata per una squadra capace di vincere in casa e pareggiare in trasferta contro i campioni d’Europa del Liverpool. Pesa soprattutto il pareggio sul campo del Genk, che è costato ai partenopei due punti con i quali avrebbero vinto il girone di Champions League. Non tutto il male tuttavia viene per nuocere, perché non è affatto certo che l’avversaria del Napoli in caso di primo posto sarebbe stata più “facile” – ci sono infatti molti grandissimi nomi anche fra le seconde e un paio di opzioni abbordabili invece fra le vincitrici dei gironi. Intanto, il Napoli è ancora in corsa in Champions League e con tutto quello che è successo nelle ultime settimane il dato è già significativo di per sé. Di conseguenza adesso siamo curiosi di scoprire quale sarà la sua avversaria negli ottavi. Secondo le regole, il Napoli potrà incrociare solo una delle prime. Non solo: la formula degli ottavi di Champions League prevede pure che non si possa affrontare una connazionale negli ottavi, né la squadra contro cui si è già giocato nel girone: escludendo dunque Juventus e Liverpool, l’avversaria del Napoli sarà una tra Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Lipsia e Valencia. Vedremo quello che uscirà dall’urna e contro chi la squadra ora di Gennaro Gattuso si dovrà confrontare negli ottavi di Champions League, per cercare di portare il Napoli fra le migliori otto d’Europa.

AVVERSARIA NAPOLI, OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Volendo stilare una classifica di valore per la possibile avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League, è evidente che ci sono quattro opzioni durissime e altre due invece decisamente più abbordabili. Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City e Barcellona costituiscono naturalmente il primo gruppo, mentre Lipsia e Valencia sono le due opzioni per le quali si potrebbe mettere la firma. Dobbiamo dire che il Napoli avrebbe le capacità per mettere in difficoltà anche i quattro colossi, come il Liverpool (che rientra nella stessa categoria) ha imparato molto bene, tuttavia è evidente che, potendo scegliere, Lipsia e Valencia sarebbero i due nomi più consigliati per proseguire la Champions League 2019-2020. Per il momento però il Napoli deve pensare soprattutto a sé stesso: chiunque sia il nome dell’avversaria, ritrovare la serenità e l’armonia del gruppo e fra tutte le parti della società è la priorità da qui a febbraio, quando tornerà la Champions League. Poi toccherà a Gennaro Gattuso cercare di essere all’altezza di Carlo Ancelotti, anche se naturalmente in Champions la sfida si annuncia più difficile che in campionato.

