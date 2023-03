Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sul ritorno degli ottavi

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE LEAGUE: LE PARTITE DI RITORNO DEGLI OTTAVI

I pronostici di Conference League per le partite di giovedì 16 marzo sono quelli che ci accompagnano nelle partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Chi si qualificherà per i quarti? Lo scopriremo nel corso della serata, naturalmente bisogna ricordare che in campo avremo anche Fiorentina e Lazio che partono da situazioni diverse ma che allo stesso modo hanno comunque la possibilità di procedere nel torneo, sarebbe importante soprattutto per i viola perché vincere la Conference League garantisce un posto nella prossima Europa League.

Amici 22 serale, qual é il regolamento della sfida a squadre?/ Parla Maria De Filippi

Il nostro viaggio attraverso il quadro dei pronostici di Conference League naturalmente ci dovrà indicare quale possa essere l’esito delle varie partite, e ovviamente anche della qualificazione visto che siamo in un regime di ottavi di ritorno; come sempre ci faremo aiutare nell’analisi dalle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai, e inizieremo dalle due gare che riguardano le squadre italiane. Mettiamoci comodi allora, e iniziamo a scoprire quello che potrebbe succedere con i pronostici di Conference League…

Amici 22 serale, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vs. tutti/ "Ecco chi é l'imbucato"

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SIVASSPOR FIORENTINA

In Sivasspor Fiorentina si riparte dalla vittoria per 1-0 dei viola, che allo stadio Artemio Franchi hanno sfruttato il gol di Barak: margine minimo, ma è anche vero che la Fiorentina in questa Conference League ha dimostrato di poter stare da protagonista se è vero che dopo aver fatto un punto in due partite ha vinto le sette gare seguenti, spesso anche dominando. Il Sivasspor può essere squadra ostica soprattutto in casa, ma tutto sommato Vincenzo Italiano parte nettamente favorito anche per il match di andata. La pensa così anche la Snai, e peraltro in modo deciso: infatti il segno 2 che regola l’ipotesi della vittoria della Fiorentina vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,63 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo del Sivasspor porta in dote un valore pari a 5,25 volte la vostra giocata. Con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che equivale a 4,00 volte quanto investito.

Amici 22 serale, Rudy Zerbi schiera Aaron Cenere contro Wax/ Il guanto di sfida

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: AZ ALKMAAR LAZIO

Decisamente diverso il contesto per Az Alkmaar Lazio: i biancocelesti infatti hanno perso 2-1 in casa la partita di andata, quindi sono chiamati alla rimonta in terra olandese e dovranno farlo contro una squadra che ha dimostrato qualità anche nel corso della passata stagione. In più la Lazio dovrà giocare il derby a giorni, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League che Maurizio Sarri ha indicato come obiettivo principale: dunque attenzione, le motivazioni potrebbero contare parecchio questa sera.

Intanto nei pronostici di Conference League la Snai indica comunque la Lazio come favorita, anche se in una situazione di equilibrio: vale 2,50 volte la puntata il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei biancocelesti, per contro il segno 1 che regola l’ipotesi dell’affermazione dell’Az Alkmaar porta in dote una vincita che ammonta a 2,85 volte quanto investito con questo bookmaker, che poi vi premierebbe con un guadagno equivalente a 3,35 qualora il match dovesse terminare in parità, opzione per la quale dovrete giocare il segno X.

© RIPRODUZIONE RISERVATA