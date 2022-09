Pronostici Conference League/ Le Quote e le previsioni sulla 2^ giornata dei gironi

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA

I pronostici di Conference League ci fanno compagnia per la seconda volta in questa stagione: si gioca giovedì 15 settembre, per l’appunto nella seconda giornata della fase a gironi. Siamo ancora all’inizio della competizione, ma qualche indicazione la possiamo ovviamente già dare: i primi 90 minuti hanno per esempio confermato come le big siano riuscite a vincere le loro partite, con qualche rara eccezione tra cui purtroppo la Fiorentina (se vogliamo considerarla tale) che, frenata al Franchi dal Rigas, deve adesso rimettersi in corsa per evitare che la qualificazione al turno successivo si allontani.

Fiorentina che giocherà a Istanbul contro il temibile Basaksehir: sarà questa la prima partita che analizzeremo con i pronostici di Conference League, più in generale andremo a pescare due match di sicuro interesse tra quelli che ci verranno proposti dal calendario della competizione e proveremo a ipotizzare come possano andare le cose sul campo. Dunque, iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Conference League con la speranza appunto che la unica nostra rappresentante nella competizione possa riscattare un esordio non certo esaltante e secondo le premesse.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BASAKSEHIR FIORENTINA

Eccoci appunto alla valutazione di Basaksehir Fiorentina per i pronostici di Conference League. I turchi sono una squadra ostica, con alcuni volti noti tra le loro fila a cominciare dall’allenatore, quell’Emre Belozoglu che nella nostra Serie A abbiamo visto indossare le maglie di Inter e Parma. Un Basaksehir che qualche anno fa era arrivato dal nulla, ma con una storia ben precisa, imponendosi nel calcio turco e arrivando ai gironi di Champions League; oggi il livello non è più quello ma il 4-0 rifilato agli Hearts nell’esordio europeo ci dice che si tratta di una compagine da tenere in seria considerazione.

Soprattutto in casa e soprattutto da una Fiorentina che, dopo aver battuto la Cremonese nella prima giornata di campionato, non ha incredibilmente più vinto andando incontro a quattro pareggi e due sconfitte. I pronostici di Conference League danno comunque ragione ai viola, ma siamo davvero ai dettagli: il segno 2 che identifica la vittoria della Fiorentina, secondo l’agenzia Snai, vale 2,60 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 2,70 che regola l’eventualità del successo del Basaksehir. Dunque, equilibrio e sostanzialmente partita da tripla; il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, porta in dote – con questo bookmaker – una vincita che equivale a 3,15 volte la vostra giocata.











