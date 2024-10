RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: INIZIA LA COMPETIZIONE!

Anche i risultati Conference League ci fanno finalmente compagnia: giovedì 3 ottobre alle ore 18:45 (le altre partite saranno alle ore 21:00) inizia la prima giornata della competizione, l’ultima a partire in ordine temporale dopo la Champions League e l’Europa League, anche questa organizzata secondo la formula del girone unico e una classifica da 36 squadre, dunque grandi novità anche nei risultati Conference League e Fiorentina The New Saints è la partita che alla ore 21:00 osserveremo con maggiore attenzione, perché la squadra viola è la nostra unica rappresentate in questo intrigante torneo.

I risultati Conference League aprono i battenti per la quarta stagione, essendo che questa competizione è stata introdotta nel 2021 dalla Uefa; fino a questo momento una squadra italiana ha sempre giocato la finale e dunque le cose ci hanno generalmente detto bene, anche se poi nell’albo d’oro figurano i nomi di West Ham e Olympiakos dopo quello della Roma. Sarà molto interessante scoprire e stabilire quello che succederà nei risultati Conference League per questa prima giornata: tra le 36 squadre alcune ambiscono a vincere il trofeo mentre altre sono delle assolute sorprese che possiamo considerare già soddisfatte di aver raggiunto il girone unico.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA, LA TERZA VOLTA

Tra poco potremo iniziare ad avere il quadro dei risultati Conference League, intanto il focus va chiaramente fatto sulla Fiorentina che si presenta a questa competizione per la terza stagione consecutiva, ricordando che la seconda partecipazione era arrivata in virtù dell’esclusione della Juventus dalle coppe europee. Sotto la guida di Vincenzo Italiano la Fiorentina ha ritrovato smalto e ha saputo raggiungere per due annate consecutive la finale di Conference League, oltre a mettere insieme anche quella di Coppa Italia. Purtroppo i viola non sono mai riusciti a mettere le mani sul titolo: ci riprovano adesso, sapendo che si potrebbe riavere un percorso del genere.

Al momento la squadra, affidata a Raffaele Palladino, sta leggermente faticando a decollare e in campionato la sua situazione non è straordinaria, ma è anche vero che la stagione è lunga e soprattutto i risultati Conference League potrebbero essere lo scenario giusto. L’esordio contro i gallesi del The New Saints non può ovviamente spaventare una Fiorentina che punta ad arrivare in fondo, vedremo poi strada facendo se arriverà l’immediata qualificazione agli ottavi di finale o se invece bisognerà necessariamente passare attraverso i playoff, per il momento ci mettiamo comodi e scopriamo cosa succederà stasera nei risultati Conference League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Cercle Brugge San Gallo

Ore 18:45 Dinamo Minsk Hearts

Ore 18:45 Astana TSC

Ore 18:45 Heidenheim Olimpia Lubiana

Ore 18:45 Legia Varsavia Betis

Ore 18:45 Molde Larne

Ore 18:45 Noah Mlada Boleslav

Ore 18:45 Omonia Vikingur

Ore 21:00 Borac Banja Luka Panathinaikos

Ore 21:00 Chelsea Gent

Ore 21:00 Copenaghen Jagiellonia

Ore 21:00 Fiorentina The New Saints

Ore 21:00 Lask Djurdarden

Ore 21:00 Lugano HJK Helsinki

Ore 21:00 Petrocub Paphos

Ore 21:00 Shamrock Rovers Apoel