Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per i match della 4^ giornata

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

In questo giovedi 4 novembre 2021 tocca di nuovo dare un occhio ai pronostici della Conference league, terza competizione per club della UEFA che pure sarà di nuovo protagonista con i match della 4^ giornata della fase a gironi. Siamo dunque impazienti di scoprire ora quote e previsioni per le principali sfide che pure ci faranno compagnia in quest’oggi, ma subito va detto che non per tutti gli incontri sarà possibile fissare un verdetto univoco.

La Conference league già in passato ci ha giocato qualche scherzetto: nel terzo turno infatti non ci aspettavamo certo di vedere la Roma di Mourinho venir sconfitta per 6-1 del Bodo/Glimt, e certo non era nei pronostici della Conference league il KO del Tottenham contro il Vitesse. Pure il campo ci ha detto ben altro e chissà che qualche colpo di scena possa ancora accadere anche nella quarta giornata della fase a gironi: sicuramente saranno gran scintille. Proviamo comunque a vedere, per le principali sfide del turno, che ci dicono i pronostici della Conference league per le partite della 4^ giornata.

PRONOSTICO ROMA BODO/GLIMT

Ancora scottati dal clamoroso KO occorso in terra norvegese e arrabbiati pure per la recente sconfitta patita in campionato contro il Milan (con le seguenti polemiche intorno alla direzione arbitrale del match) i giallorossi devono assolutamente riscattarsi in questo quarto turno. E i pronostici della Conference league sono a loro favore: Mourinho non permetterà che i suoi vadano ancora in apnea e anzi si aspetta una prestazione esemplare dai giallorossi di fronte al pubblico dell’Olimpico. Pur priva del capitano Pellegrini la Roma promette scintille in campo: Knutsen è ben avvisato.

PRONOSTICO VITESSE TOTTENHAM

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Conference league, visti anche i tanti fattore da tenere conto e gli ultimi sviluppi in casa Spurs. Se gli olandesi hanno a loro favore il fattore campo come lo storico più recente (l’1-0 ottenuto sugli inglesi nel turno di andata), pure facciamo fatica a vedere il Tottenham come netto sfavorito. Va poi detto che la squadra londinese solo in settimana ha accolto Antonio Conte come nuovo allenatore e non escludiamo che questo cambio della guardia possa avere immediatamente un risvolto positivo, anche solo psicologico nello spogliatoio inglese. Staremo a vedere.



