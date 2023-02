Pronostici Conference League/ Quote e previsioni per le partite, ritorno playoff

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Conference League tornano a farci compagnia, dal momento che oggi giovedì 23 febbraio sono in programma le partite di ritorno dei playoff che aprono la fase ad eliminazione diretta dell’edizione 2022-2023 della Conference League, seconda edizione del torneo che l’anno scorso fu vinto dalla Roma. Gli incontri di oggi saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, naturalmente desiderosi di seguire le partite del torneo calcistico europeo. Non gioca chi aveva vinto il girone, nei playoff infatti si affrontano le seconde e chi è “retrocesso” dalla Europa League, secondo la formula che ormai abbiamo imparato bene.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Conference League e che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Conference League, con focus in particolare sulle partite delle italiane, che sono naturalmente la Fiorentina e la Lazio, impegnate rispettivamente in casa contro lo Sporting Braga e in Romania contro il Cluj.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CLUJ LAZIO

Parliamo allora naturalmente del primo incontro in ordine cronologico per le nostre squadre italiane, riflettori su Cluj Lazio per i pronostici Conference League anche perché la situazione è ancora apertissima. I biancocelesti di Maurizio Sarri giovedì scorso hanno vinto per 1-0 con gol di Ciro Immobile all’Olimpico, poi il bomber ha fatto doppietta anche in campionato e questa è una notizia eccellente, però il ritorno in trasferta affrontato con un solo gol di vantaggio presenterà insidie che la Lazio farà bene a non sottovalutare, pur partendo favorita.

L’agenzia di scommesse Snai vede infatti pendere la bilancia del pronostico di Cluj Lazio dalla parte dei biancocelesti anche per questa partita di ritorno, nonostante il fattore campo avverso: il segno 2 è infatti quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,85 in caso di segno 1 per il successo del Cluj, infine si colloca ad un livello intermedio fra gli altri due l’ipotesi del pareggio. Gli scommettitori devono sapere che il segno X in caso di pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio.











