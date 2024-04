Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sul ritorno dei quarti (oggi giovedì 18 aprile 2024)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE 2024: LE QUOTE SUL RITORNO DEI QUARTI

I pronostici di Conference League tornano a essere un tema concreto oggi, giovedì 18 aprile: si giocano infatti le quattro partite di ritorno dei quarti di finale, naturalmente in campo ci sarà anche la Fiorentina che, ripartendo dallo 0-0 sul campo del Viktoria Plzen, va a caccia di un’altra grande corsa come quella dello scorso anno, che aveva portato alla finale poi persa contro il West Ham. Oggi lo spauracchio inglese è l’Aston Villa del maestro di coppe Unai Emery, ma una settimana fa questa squadra ha vinto 2-1 in casa contro il Lille e adesso i francesi hanno davvero un’ottima possibilità.

Le altre due sfide sono Fenerbahçe Olympiacos e Paok Bruges, entrambe ripartono da una vittoria casalinga con un gol di margine e noi saremo particolarmente interessanti a quella di Salonicco, perché la vincente sarebbe l’avversaria della Fiorentina in semifinale. Adesso, senza indugiare oltre, possiamo lanciarci nell’analisi dei pronostici di Conference League facendoci aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno emesso sulle quattro partite del giovedì sera, provando allora a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui campi tra poche ore.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE 2024: FIORENTINA VIKTORIA PLZEN

Inevitabilmente dobbiamo partire da Fiorentina Vitkoria Plzen nell’analisi sui pronostici di Conference League: lo 0-0 esterno è un buon risultato per i viola che sono riusciti a evitare la sconfitta in trasferta, subire un gol senza segnarne sarebbe potuto essere un problema visto che il Vitkoria Plzen ha subito una sola rete in tutta la competizione e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sette partite, giocando anche i supplementari contro il Servette. Va da sé che comunque i valori generali premino la squadra di Vincenzo Italiano: in più la Fiorentina può anche giocare in casa la partita decisiva per la qualificazione alla semifinale.

Sono valutazioni che ha fatto anche l’agenzia Snai, o meglio chi ha puntato con questo bookmaker: i viola sono nettamente favoriti e il segno 1 per la loro vittoria ha un valore che equivale a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo del Viktoria Plzen porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 7,50 volte l’importo che avrete pensato di investire. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE 2024: LILLE ASTON VILLA

L’altra partita di grande interesse nei pronostici di Conference League è certamente Lille Aston Villa, perché si affrontano due squadre che nelle stime della vigilia erano considerate tra le favorite per arrivare in fondo e vincere il torneo. Come già detto al Villa Park hanno vinto gli inglesi 2-1, e dunque si tratta di un risultato che dà parecchie speranze a un Lille che negli ultimi anni ha maturato un po’ di esperienza nelle coppe europee, e ora potrebbe sfruttarla per realizzare quello che sarebbe un ottimo colpo; dall’altra parte il fattore Unai Emery non va certamente sottovalutato, avere in panchina un allenatore del genere può essere un valore aggiunto.

L’agenzia Snai propone delle quote che ci parlano di un grande equilibrio: parte leggerissimamente favorito il Lille con una quota pari a 2,40 volte la giocata per la sua vittoria (segno 1), ma il successo dell’Aston Villa, che viene regolato dal segno 2, non è affatto distante e infatti con il blitz esterno andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 2,85 volte quello che avrete pensato di mettere in palio per questa partita. Il segno X, che va a regolare l’ipotesi del pareggio nei 90 minuti (in questo caso gli inglesi andrebbero in semifinale), porta in dote una vincita equivalente a 3,30 volte l’importo investito.











