Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (5^ giornata gironi)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: PREVISIONI SULLA 5^ GIORNATA

I pronostici di Conference League ci parlano della quinta giornata nella fase a gironi: mancano dunque 180 minuti per portare a termine la prima fase di questa neonata competizione, e dunque le nostre previsioni riguardano partite che possono già essere decisive per la qualificazione al prossimo turno. L’Italia in questa Conference League schiera la Roma: i giallorossi, tra le principali candidate al titolo, incredibilmente non hanno ancora timbrato la qualificazione e rischiano anzi di non ottenere il primo posto nel girone, questo a causa della débacle contro il Bodo/Glimt (1-6 in trasferta e pareggio casalingo), ma se non altro la prima fase dovrebbe essere superata.

In campo poi avremo anche il Tottenham, che da qualche settimana è tornato a essere particolarmente interessante anche nel nostro Paese grazie all’avvento di Antonio Conte; anche gli Spurs devono ancora qualificarsi, poi ci sono altre squadre che hanno fatto parte della nobiltà del calcio europeo e cercano un posto al sole. Vedremo come andranno le cose, ora possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso i pronostici di Conference League nel quale, come sempre, ci faremo aiutare anche dalle quote che sono state previste dai bookmaker, e che daranno una sorta di “ufficialità” a queste nostre previsioni.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: ROMA ZORYA

Partiamo allora da Roma Zorya per i pronostici di Conference League: i giallorossi hanno appena un punto in più degli ucraini, vincendo si qualificherebbero ma chiaramente vogliono anche mantenere lo sguardo sul primo posto nel girone, evitando che il discorso legato al passaggio del turno si prolunghi fino all’ultima giornata. Una Roma ancora ondivaga, che è reduce dalla vittoria di Marassi ed è quinta in Serie A, ma in trasferta sta ancora faticando e soprattutto paga davvero il fatto di avere una rosa corta; lo Zorya però, nonostante abbia vinto due volte contro il Cska Sofia, resta una squadra nettamente inferiore rispetto a quella di José Mourinho e le quote previste dall’agenzia Snai ce lo confermano. Il segno 1 per la vittoria della Roma vale solo 1,15 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo addirittura a 15,00 per il successo esterno dello Zorya, eventualità regolata dal segno 2 e che dunque vale un guadagno oltre 10 volte quello per l’affermazione giallorossa. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BODO/GLIMT CSKA SOFIA

Per i pronostici di Conference League è inevitabile porre la nostra attenzione su Bodo/Glimt Cska Sofia, l’altra partita del gruppo C: i bulgari hanno fatto un solo punto nel girone e proprio contro i norvegesi, che senza quella battuta d’arresto sarebbero oggi certi di aver blindato qualificazione e primo posto. Invece, il Bodo/Glimt deve ancora conquistare il doppio obiettivo ma ci è francamente vicino; soprattutto, ha impressionato il modo in cui ha giocato contro la Roma, segnandole 6 gol in Norvegia e aprendo la crisi giallorossa, più a livello dialettico che altro. Chiaramente i pronostici di Conference League per questa partita, visto l’andamento del girone e la doppia prova della squadra allenata da Kjetil Knutsen, individuano nel Bodo/Glimt la netta favorita per questa partita: il segno 1 che regola l’eventualità della vittoria interna vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 1,22 volte la vostra puntata, mentre già con il pareggio – segno X – il valore della vincita si alza fino a raggiungere le 5,50 volte l’importo investito. Abbiamo infine l’ipotesi del successo esterno del Cska Sofia, regolato dal segno 2: in questo caso andreste a intascare una cifra equivalente a 11,00 volte quello che avrete giocato con questo bookmaker.



