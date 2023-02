Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite (andata playoff)

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULL’ANDATA DEI PLAYOFF

Finalmente possiamo tornare a parlare di pronostici di Conference League: le partite cui si fa riferimento sono quelle che si giocano per l’andata dei playoff, dunque giovedì 16 febbraio avremo un appuntamento con otto sfide che incrociano le seconde classificate nel loro girone, e che giocheranno in trasferta, e le terze di Europa League che per regolamento Uefa sono retrocesse in questa competizione. Piatto ricco anche per quanto riguarda l’Italia, con due gare delle nostre rappresentanti: si tratta di Braga Fiorentina e Lazio Cluj.

Ricordando che la regola del doppio gol segnato in trasferta non esiste più – ma questo chiaramente avrà un’incidenza soprattutto sulle partite di ritorno – e che poi si andranno a incrociare le squadre che si sono già qualificate agli ottavi, facciamo la nostra consueta valutazione con i pronostici di Conference League, facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali (nello specifico la Snai) e cominciando l’analisi dalle due partite che questa sera riguardano le nostre rappresentanti in campo.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: BRAGA FIORENTINA

Cominciamo allora da Braga Fiorentina per i pronostici di Conference League: i viola sono arrivati secondi alle spalle del Basaksehir nel loro girone, ma va anche detto che dopo aver fatto un punto in due partite hanno sempre vinto, non riuscendo a vincere il gruppo per la differenza reti nella doppia sfida con i turchi. Il principale problema non è questo, quanto che oggi la Fiorentina sia una squadra in difficoltà e lontanissima dall’Europa nella classifica di Serie A: bisognerà dunque puntare tutto su questo torneo, ma il Braga – terzo in Europa League dietro Union Saint Gilloise e Union Berlino – è squadra che può dare fastidio.

I pronostici di Conference League danno ragione ai portoghesi, anche se di poco: secondo la Snai il segno 1 per la vittoria del Braga è pari a 2,50 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo della Fiorentina vi farebbe guadagnare 2,65 volte la vostra giocata. Il segno X, naturalmente sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LAZIO CLUJ

Per quanto riguarda Lazio Cluj bisogna dire che i biancocelesti sono totalmente favoriti: vero che Maurizio Sarri ha mancato la qualificazione agli ottavi di Europa League perdendo la sfida decisiva contro il Feyenoord (e in generale non brillando nel girone), ma è anche vero che la Lazio è tremendamente superiore a un Cluj che nel proprio gruppo di Conference League è arrivato alle spalle del Sivasspor facendo 10 punti, e soprattutto all’Olimpico (parlando del playoff di andata) ci sono poche possibilità per i rumeni, a meno che la Lazio sottovaluti l’impegno decidendo di puntare tutto sul campionato, come del resto potrebbe facilmente accadere. Intanto i pronostici di Conference League confermano le nostre sensazioni: il segno 1 per la vittoria biancoceleste vale per l’agenzia Snai 1,35 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo, già con il segno X per il pareggio la posta si alzerebbe a 4,50 volte l’importo investito sulla partita mentre il segno 2, che è quello su cui dovrete puntare per l’affermazione esterna del Cluj, il bookmaker vi andrebbe a premiare con un valore che corrisponde a 8,75 volte la giocata.

