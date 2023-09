Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite dei gironi (1^ giornata, 21 settembre 2023)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DEI GIRONI

È nuovamente tempo di pronostici di Europa League: avevamo abbandonato questa competizione al termine dei playoff, ultimo ostacolo prima della fase finale, e giovedì 21 settembre si torna a parlare di una coppa che lo scorso maggio, tanto per cambiare, ha visto il Siviglia sollevare il trofeo con la finale vinta ai rigori contro la Roma. Un Siviglia che, come da regolamento Uefa, non potrà inizialmente difendere il titolo perché è stato promosso in Champions League; ci sarà invece la Roma, che aprirà il suo percorso sfidando lo Sheriff Tiraspol in trasferta con inizio alle ore 18:45 italiane.

La seconda nostra rappresentante nei pronostici di Europa League è l’Atalanta: per la Dea prima casalinga contro il Rakow Czestochowa, esordiente assoluto, e dunque sarà interessante scoprire come queste due squadre inaugureranno una competizione che potrebbe anche portarle ad arrivare sino in fondo. La strada sarà comunque lunga e tortuosa; noi ora ci dedichiamo alla prima puntata stagionale dei pronostici di Europa League provando a ipotizzare come potrebbero finire queste partite, con particolare focus appunto sulle due italiane impegnate in campo tra qualche ora.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SHERIFF ROMA

Apriamo dunque con Sheriff Roma, che anche cronologicamente è la prima partita delle due italiane. Lo Sheriff, sensazione all’esordio assoluto nelle coppe (era Champions League) ha poi confermato il suo status di squadra che gioca regolarmente i gironi, ma va anche detto che i risultati timbrati in quell’edizione (dove comunque è arrivata l’eliminazione al primo turno) non sono più stati ripetuti. Oggi la Roma è nettamente superiore, anche se deve fare i conti con una rosa accorciata da infortuni, acciacchi ed esclusione dalle liste Uefa, e José Mourinho punta quella che sarebbe la terza finale europea consecutiva.

I pronostici di Europa League per Sheriff Roma indicano chiaramente nei giallorossi la squadra favorita per la vittoria: un’ipotesi regolata ovviamente dal segno 2, che vi permetterebbe di guadagnare 1,47 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto laddove il segno 1, per la vittoria interna della squadra moldava, ha un valore pari a 7,25 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X, che identifica il pareggio; in questo caso l’agenzia Snai, di cui stiamo considerando le quote, vi farebbe intascare una vincita corrispondente a 4,00 volte l’importo investito sulla partita in Transnistria.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATALANTA RAKOW

Ancora più netti i pronostici di Europa League per quanto riguarda Atalanta Rakow. La Dea torna a giocare le coppe dopo un anno di assenza; non è partita benissimo in campionato, ma certamente se guardiamo le potenziali rivali in questa competizione scopriamo che la squadra di Gian Piero Gasperini, come già detto, ha tutto per arrivare in fondo e provare a mettere le mani su un titolo che sarebbe storico. Potrebbe puntare, e sarebbe già difficile, al terzo posto per andare in Conference League il Rakow, che ha già fatto un miracolo nel raggiungere il secondo turno preliminare di Champions League e poi tenere botta fino al girone della competizione minore.

L’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Europa League ci dice appunto di un’Atalanta clamorosamente favorita, con un valore sul segno 1 (per la sua vittoria) che equivale a 1,23 volte quello che avrete pensato di investire. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 6,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale chiaramente dovrete puntare se pensate che i polacchi possano fare il colpo grosso, con questo bookmaker ha un valore pari a 12,00 volte l’importo messo sul tavolo.











