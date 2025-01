PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULL’ULTIMA GIORNATA

Con i pronostici Europa League siamo arrivati all’ultima giornata del girone: finalmente scopriremo tutti gli esiti di questa nuova formula, con particolare focus – ovviamente – su Lazio e Roma che affrontano l’ottavo turno con situazioni molto diverse. Basta guardare la classifica: la Lazio è prima e anche con una ipotetica sconfitta sul campo del Braga potrebbe non avere difficoltà a difendere il primato, grazie alla differenza reti, in ogni caso per Marco Baroni il 3-1 rifilato alla Real Sociedad ha significato conquistare in anticipo la qualificazione agli ottavi, un traguardo che invece la Roma non può più ottenere.

Anzi: i giallorossi, sconfitti sul campo dell’Az Alkmaar, rischiano addirittura l’eliminazione: i playoff sono alla portata perché attualmente la Roma è ventunesima nella lunga classifica di Europa League, ma anche un pareggio interno contro l’Eintracht, che è secondo, potrebbe non bastare per blindare l’obiettivo. Sarebbe chiaramente una delusione, ma certamente Claudio Ranieri ha tutto per fare una bella prestazione e in campionato le cose sono già sensibilmente migliorate; adesso però bisogna lasciar parlare i campi, anzi i pronostici Europa League per questa ultima giornata.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BRAGA LAZIO

Iniziamo dunque da Braga Lazio il viaggio attraverso i pronostici Europa League: la cosa curiosa che riguarda questa partita del Municipal è il fatto che, nonostante i biancocelesti siano primi in classifica con 19 punti (sei vittorie e un pareggio) e i portoghesi siano attualmente fuori dai playoff con poche probabilità di qualificazione, le stime che i bookmaker hanno tracciato per stasera indicano nella squadra di casa la favorita, certamente un caso molto curioso e da notare.

Infatti per la Snai il segno 1 che identifica la vittoria dello Sporting Braga vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quanto messo sul piatto, è anche abbastanza evidente la differenza rispetto al successo della Lazio, che viene regolato dal segno 2 e porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il valore equivale a 3,85 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA EINTRACHT

Sfida davvero delicata Roma Eintracht, di cui parliamo per i pronostici Europa League. Come già visto i giallorossi devono vincere per evitare brutte sorprese, e migliorare la loro posizione in classifica così da avere, almeno sulla carta, un avversario più abbordabile nei playoff. L’Eintracht però vuole difendere il suo secondo posto, sta facendo benissimo e anche in campionato viaggia a mille; da vedere se la partenza di Marmoush per il Manchester City avrà qualche influenza negativa sulla squadra di Francoforte.

Essendo all’Olimpico comunque la Roma parte con i favori del pronostico: abbiamo un segno 1 per la sua vittoria che vi consentirebbe di guadagnare una somma che equivale a 1,65 volte la vostra giocata sul match, poi ecco il segno X che corrisponde al pareggio e ha un valore da 3,55 volte l’importo che avrete messo sul tavolo, infine il segno 2 che identifica l’affermazione esterna della Roma porta in dote una vincita da 5,00 volte la cifra investita su questa opzione.