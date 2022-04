Pronostici Europa League/ Quote e previsioni, andata quarti di finale

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE PREVISIONI SULL’ANDATA DEI QUARTI

I pronostici di Europa League ci spingono a parlare in maniera più approfondita delle quattro partite che giovedì 7 aprile si giocano per l’andata dei quarti di finale. Abbiamo una rappresentante italiana che è ovviamente l’Atalanta, una delle due squadre rimaste in corsa nella stagione internazionale e a caccia di un trofeo che sarebbe storico, e ovviamente cancellerebbe del tutto la delusione per non aver superato il girone di Champions League (oltre a rimettere la Dea nella principale competizione europea, visto che chi vince l’Europa League sale di livello).

Anche le altre tre partite però sono di sicuro interesse: i pronostici di Europa League senza dubbio sono stati “nobilitati” dall’arrivo del Barcellona, ma sarebbe scorretto citare soltanto i blaugrana e l’Atalanta perché le altre sei squadre che giocano nell’andata dei quarti hanno ottimi argomenti da schierare a favore di una loro corsa sino alla finale; dunque adesso staremo a vedere come andranno queste partite, e noi facendoci aiutare dalle quote ufficiali dei bookmaker proveremo a scoprire quale possa essere l’esito dai quattro campi su cui si giocherà questa sera.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LIPSIA ATALANTA

Il nostro viaggio con i pronostici di Europa League comincia per forza di cose con Lipsia Atalanta, che è anche la prima partita in ordine cronologico. I tedeschi non giocano dal playoff in cui hanno eliminato la Real Sociedad, perché per gli ottavi erano stati sorteggiati con lo Spartak Mosca; la squadra dell’universo Red Bull è forse meno competitiva rispetto alle ultime due stagioni ma rimane un’avversaria di tutto rispetto, che a metà anno ha cambiato allenatore e nell’ultima di Bundesliga ha vinto 4-1 sul campo del Borussia Dortmund. L’Atalanta dovrà stare molto attenta, in Serie A è certamente in calo ma in Europa League ha trovato la sua marcia corretta, e ora vuole provare ad arrivare in fondo; l’agenzia Snai ci dice comunque che la squadra favorita è il Lipsia, con un valore di 1,80 volte la giocata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,75 volte l’importo che avrete investito, mentre con il segno 2 per il successo dell’Atalanta la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 4,00 volte quanto messo sul piatto.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: EINTRACHT BARCELLONA

Andiamo ora a parlare di Eintracht Barcellona con i pronostici di Europa League. I blaugrana sono tornati a giocare questa competizione dopo 18 anni, si chiamava ancora Coppa Uefa e la squadra era al primo anno con Frank Rijkaard come allenatore; ci sono tante somiglianze con la versione di oggi e non solo perché Xavi era in campo, ma perché come allora il Barcellona ha cambiato passo nella seconda parte della stagione e ora può togliersi belle soddisfazioni, compresa appunto quella di vincere l’Europa League per poi provare a riaprire un ciclo vincente. Attenzione però all’Eintracht: i tedeschi non saranno più quelli splendenti che tre anni fa avevano raggiunto la semifinale, ma in questa competizione il passo è quello giusto e soprattutto non è mai facile affrontarli, perché sono organizzati e quadrati. Secondo l’agenzia Snai è comunque favorito il Barcellona, che ha una quota pari a 1,65 volte l’importo investito sul segno 2 che regola la sua vittoria in trasferta; il segno 1 per il successo dell’Eintracht vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 4,50 volte la giocata, mentre il pareggio regolato dal segno X ha un valore, con questo bookmaker, corrispondente a 4,00 volte quello che avrete deciso di puntare sulla partita.











