Pronostici Europa League/ Quote e previsioni dei match, 4^ giornata

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: SU CHI SCOMMETERE?

Sono riflettori puntati sui pronostici di Europa league, in questo giovedi 4 novembre 2021: con oggi si apre la quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione per club del continente e davvero non vediamo l’ora di dare spazio a quote e previsioni per le sfide più attese oggi in programma. Pure va subito dato che non sempre sarà possibile fissare un verdetto univoco per alcuni incontri: la competizione fin qui ci ha riservato non poche sorprese e pure ribaltamenti imprevedibili, come il KO del Napoli contro lo Spartak Mosca solo nel secondo turno e non solo.

E pure oggi sono possibili gran colpi di scena: non scordiamo che pure verranno messi in palio tre punti decisivi, che ci aiuteranno a cominciare a fare selezione per la qualificazione alla prossima fase finale del torneo. Pure non perdiamoci d’animo e per le principali sfide della quarta giornata della fase a gironi del torneo, vediamo che ci riservano i pronostici dell’Europa league, fissati dalla nostra redazione.

PRONOSTICO LEGIA NAPOLI

Di ritorno da un filotto di successi incredibili in campionato, concediamo certo gli azzurri di Spalletti il favore dei pronostici di Europa league, specie in vista della sfida di questa sera contro il Legia. I campani sono formazione in gradissimo stato di grazia e pare che nessuna possa ora fermarli: men che meno i polacchi, che nel turno di andata pure sono stati sconfitti con l’ampio risultato di 3-0. Spalletti comunque terrà alta l’attenzione: staremo a vedere.

PRONOSTICO MARSIGLIA LAZIO

Match di difficile lettura per i pronostici di Europa league quello tra Marsiglia e Lazio, atteso solo alle ore 21.00. Le due formazioni hanno fin qui messo da parte un cammino identico in coppa e pure il match di andata che le ha viste protagoniste all’Olimpico solo pochi giorni fa si è risolto con un nulla di fatto e un pareggio a reti bianche, In terra francese dunque ci è ben difficile prevedere che succederà: Sarri, pure di ritorno da un 2-2 in campionato con l’Atalanta ha comunque preparato molto bene l’incontro.

