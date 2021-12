PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: che cosa succederà all’Olimpico?

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: FOCUS LAZIO GALATASARAY

Incontro da tenere presente anche per i pronostici di Europa League è certo quello tra Lazio e Galatasaray: ecco che ci riservano le quote della Snai. Partendo dalla classica 1×2 vediamo che oggi il successo dei laziali è stato quotato a 1.57, mentre l’affermazione dei turchi paga la quotazione di 5.00: per il pareggio ecco che spicca la valutazione di 4.25. Per quanto riguarda la doppia chance possiamo dire che l’affermazione o il pari della Lazio è stata valutata a 1.15, mentre il successo o l’x del Galatasaray ha meritato la quota di 2.30: per la chiara vittoria di una delle due squadre ecco poi la valutazione di 1.20.

Possiamo anche aggiungere che per il Gol No Gol il si è stato dato a 1.60, mentre la quota del No sale fino a 2.20: per il numero di reti segnate entro il triplice fischio finale e con fattore a 2.5 notiamo che l’Over è stato fissato a 1.55 e l’Under a 2.25. (agg Michela Colombo)

FOCUS NAPOLI LEICESTER

Big match anche per i pronostici di Europa League è senza dubbio la sfida tra Napoli e Leicester, che come abbiamo visto prima, vede pure gli azzurri appena favoriti. Esaminando ora le quote della Snai vediamo che questo ci danno ragione: nell’1×2 del match ecco che il successo campano è stato dato a 1.35, mentre la vittoria delle Foxes vale 3.05 la posta in palio, con il pari fissato invece a 3.50.

Nella doppia chance va invece notato che il successo o il pari del Napoli ha rimediato la quota di 1.35, mentre la vittoria o l’x del Leicester è stata quotata a 1.63: per la netta affermazione di una delle due squadre vale la quotazione di 1.28. Va pure detto che per il Gol No Gol il Si è stato dato a 1.55, mentre saliamo a 2.30 per il No: per il numero di reti segnate entro il triplice fischio finale e con fattore a 2.5 notiamo che l’Over è stato fissato a 1.67, e l’Under a 2.05. (agg Michela Colombo)

FOCUS FENERBAHCE EINTRACHT

Bella sfida per i pronostici di Europa League è senza dubbio quella tra Fenerbahce ed Eintracht: vediamo allora subito che ci riservano le quotazioni della Snai. Cominciando dalla classica 1×2 vediamo che oggi il successo dei turchi è stato quotato a 2.90, contro il più basso 2.25 segnato in favore degli ospiti tedeschi: il pareggio pagherà invece la posta di 3.60. Ben poco cambia poi nella doppia chance, visto che la vittoria o il pari del Fenerbahce ha ottenuto la quotazione di 1,60, mentre l’affermazione o il pari dell’Eintracht è stata quotata a 1.38: per il successo netto di una delle due squadre ecco poi la valutazione di 1.27. Va pure detto che per il Gol No Gol il Si è stato dato a 1.47, mentre la quotazione del No sale a 2.50: per il numero di reti segnate entro il triplice fischio finale e con fattore a 2.5 notiamo che l’Over è stato fissato a 1.55, e l’Under a 2.25. (agg Michela Colombo)

LE SFIDE DI OGGI

Tocca ora dare spazio ai pronostici dell’Europa league: con oggi, giovedi 9 dicembre 2021 sarà di scena infatti la sesta e ultima giornata della fase a gironi della seconda manifestazione per club del continente e davvero non vediamo l’ora di scoprire quote e previsioni. Pure va detto che ancor oggi è necessario tenere conto di un certo grado di incertezza: in questo torneo abbiamo ben visto che il colpo di scena è dietro l’angolo e pure non dimentichiamo che, visto l’alta posta in palio (ci si gioca il tutto per tutto per la qualificazione alla prossima fase), pure le piccole potrebbero aver ottime chance di riuscire, magari contro dei club blasonati, che hanno poco per cui giocare invece. Vedremo che dirà il campo al solito: pure nell’attesa andiamo a controllare i pronostici di Europa league e le quote e le previsioni per le sfide più importanti.

PRONOSTICO NAPOLI LEICESTER

Big match per i pronostici di Europa league è senza dubbio la sfida tra Napoli e Leicester, match a cui pure Spalletti arriva con parecchi punti di domanda. La squadra azzurra è davvero decimata eppure deve compiere l’impresa contro le Foxes: gioca a suo favore però quanto occorso nel turno di andata. Sarà in ogni caso incontro complicato.

PRONOSTICO FERENCVAROS LEVERKUSEN

Sicure della qualificazione al prossimo turno, le aspirine scendono oggi in campo col il cuore leggero: pure tedeschi devono fare attenzione a non incappare un qualche brutto scherzo da parte della squadra ungherese, che già gli aveva tenuto testa nel turno di andata. Il pronostico intanto è nettamente a favore del Bayer, ma facciamo attenzione.





