Pronostici Europa League/ Quote e previsioni, ritorno quarti di finale (oggi giovedì 18 aprile 2024)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SUL RITORNO DEI QUARTI

Tornano a farci compagnia i pronostici di Europa League, con le partite che giovedì 18 aprile si giocano per il ritorno dei quarti: tre italiane in campo, una sicuramente in semifinale visto che Roma Milan è il derby, un’altra che pur non potendo rilassarsi è attualmente ad un passo dall’obiettivo, perché l’Atalanta settimana scorsa ha fatto un’impresa straordinaria andando a vincere 3-0 a Liverpool, schiantando una squadra che era prima in classifica in Premier League e facendo vedere a tutti come sollevare il trofeo al termine della stagione possa non essere un’ipotesi peregrina.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni: De Zerbi favorito su De Rossi, ma... (oggi giovedì 14 marzo)

A San Siro invece il primo round l’ha vinto la Roma, un successo esterno preziosissimo: i giallorossi ora possono anche permettersi di pareggiare per timbrare quella che sarebbe la terza semifinale europea consecutiva, e hanno anche ricevuto buone notizie perché Evan Ndicka sembra fuori pericolo dopo il malore di domenica. Il Bayer Leverkusen torna in campo dopo la vittoria della Bundesliga, tra Benfica e Marsiglia sarà battaglia: in ogni caso nel quadro dei pronostici di Europa League noi cominciamo le nostre osservazioni con le partite delle nostre squadre.

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni per l’andata degli ottavi (oggi 7 marzo 2024)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ATALANTA LIVERPOOL

Con Atalanta Liverpool parliamo dei pronostici di Europa League e di una partita che segue il grande spettacolo di giovedì scorso: la Dea è andata ad Anfield senza timori di sorta e ha rifilato un incredibile 3-0 ai Reds di Jurgen Klopp, prendendosi una larga parte di qualificazione. Certamente il Liverpool è in grado di andare a Bergamo a fare la partita e ribaltare il risultato, ma per quello che si è visto in Inghilterra l’Atalanta ha avvicinato la semifinale anche e soprattutto sul piano psicologico e questo naturalmente farà la sua parte al Gewiss Stadium.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (ritorno playoff, 22 febbraio 2024)

Il Liverpool parte favorito secondo le quote dell’agenzia Snai e non di poco: abbiamo un valore di 1,65 volte la giocata sul segno 2 mentre il segno 1 per l’affermazione dell’Atalanta vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto giocato, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte l’importo investito ma naturalmente, per andare in semifinale, i Reds dovrebbero vincere con tre gol di scarto e così sarebbero “solo” ai supplementari. Questa ipotesi, per esempio uno 0-3, ha un valore pari a 18,00 volte la giocata mentre uno 0-4, con qualificazione nei 90 minuti, prevede una vincita da 33,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA MILAN

Eccoci adesso a Roma Milan per quanto riguarda i pronostici di Europa League. Dopo il derby, Gianluca Mancini ha deciso anche l’andata dei quarti nella competizione europea e ha portato la Roma un po’ più vicina alla semifinale, che sarebbe l’ennesima in epoca recente. I giallorossi domenica non hanno terminato la partita di Udine (era 1-1 al 72’) per il malore occorso a Evan Ndicka: il difensore ivoriano sta bene ma chiaramente la squadra è risultata scossa e adesso bisogna vedere come tornerà in campo, da parte sua il Milan ha pareggiato 3-3 contro il Sassuolo ma il suo secondo posto non è in discussione, e ci si può concentrare su questa sfida.

Secondo i pronostici di Europa League che sono stati emessi dalla Snai i rossoneri sono favoriti, anche giocando allo stadio Olimpico: vale 2,45 volte la vostra giocata il segno 2 per la vittoria del Milan, per contro il segno 1 che regola l’ipotesi del successo della Roma vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 2.80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Lo scenario è comunque di equilibrio, la puntata che paga di più è quella sul pareggio (segno X) con un valore che equivale a 3,35 volte l’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA