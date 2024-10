PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: QUALI FAVORITE OGGI?

Oggi, giovedì 3 ottobre 2024, torneranno protagoniste le emozioni legate ai pronostici Europa League, con ben diciotto partite in programma che forniranno quindi tantissimi spunti agli appassionati per analizzare le quote e, magari in base anche a quanto successo appena la settimana scorsa, cercare di capire quali potranno essere i favoriti per il nuovo turno, che si svolgerà interamente al giovedì dopo la “settimana esclusiva” d’apertura.

Abbiamo allora come base di partenza le indicazioni proprio della prima giornata della nuova Europa League 2024-2025, in particolare per quanto riguarda le italiane. La Roma ad esempio aveva cominciato subito con un big-match, cioè la partita casalinga contro l’Athletic Bilbao terminata con un pareggio incassato nel finale, che ha lasciato un po’ di amarezza ma anche la consapevolezza di essere tra le big. Sulla carta oggi contro l’Elfsborg, sia pure in trasferta, i giallorossi saranno favoriti, ma adesso parliamo più diffusamente della Lazio, che ci farà compagnia per prima per i pronostici Europa League sugli incontri di oggi, giovedì 3 ottobre 2024.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ANALIZZIAMO LE QUOTE

FOCUS LAZIO NIZZA

Mettiamo allora in copertina Lazio Nizza per i pronostici Europa League, non soltanto per una questione cronologica. I rbiancocelesti di Marco Baroni hanno debuttato con una bellissima vittoria per 0-3 contro la Dinamo Kiev e adesso hanno un’altra sfida di livello contro i francesi del Nizza, che invece hanno pareggiato al debutto contro la Real Sociedad, altro match di cartello. Per la Lazio restare al comando della classifica varrebbe davvero già tanto.

Tutto questo si riflette anche sulle quote per i pronostici su Lazio Nizza di Europa League, perché il segno 1 è favorito grazie al fattore campo e all’ottimo inizio, una vittoria capitolina quindi è quotata a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,50 per il segno X in caso di pareggio. Non è comunque ritenuto così improbabile un colpaccio del Nizza, perché il segno 2 varrebbe 4,50 volte la posta in palio.

