PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

Con i pronostici Europa League andiamo oggi ad analizzare alcune delle partite che si giocano per la settima giornata del super girone: da qui ad una settimana avremo finalmente il quadro definitivo delle squadre qualificate agli ottavi, di quelle che dovranno passare dai playoff e di quelle che saranno eliminate, e naturalmente le sfide di questa sera saranno molto importanti e meritano di essere valutate. Sappiamo bene che nei pronostici Europa League sono coinvolte Lazio e Roma, con scenari per ora differenti: i biancocelesti sono davvero ad un passo dagli ottavi e hanno iniziato il penultimo turno al primo posto in classifica, i giallorossi inseguono almeno i playoff ad ogni modo alla portata.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (6^ giornata, 12 dicembre 2024)

Abbiamo poi ovviamente altre big da tenere in considerazione, per esempio il Manchester United che almeno in questa competizione sta facendo abbastanza bene e poi ancora il Tottenham, senza dimenticarsi di un Lione in spolvero e del Fenerbahçe che, sotto la guida di José Mourinho, rischia di essere eliminato in anticipo. Giusto però che il quadro dei pronostici Europa League sia inaugurato dalle nostre due rappresentanti, e allora senza indugiare oltre andiamo a capire come potrebbero andare le loro partite questo giovedì 23 gennaio.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite (5^ giornata, oggi 28 novembre 2024)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: AZ ALKMAAR ROMA

Andiamo quindi a parlare di Az Alkmaar Roma con i pronostici Europa League, una partita che mette a confronto due squadre che sono separate da un solo punto a vantaggio dei giallorossi, che hanno operato il sorpasso nell’ultima giornata del 2024 grazie al ritorno alla vittoria contro il Braga, mentre gli olandesi sono reduci dai pareggi contro Galatasaray e Ludogorets e non vincono dall’inizio di novembre, quando avevano superato il già citato Fenerbahçe e in quel momento erano davvero in un’ottima situazione, ma ora rischiano grosso negli ultimi due turni.

Pronostici Europa League/ Le quote e le previsioni sulle partite, 4^ giornata (oggi 7 novembre 2024)

Secondo i pronostici Europa League forniti dalla Snai c’è grande equilibrio, ma con la Roma comunque favorita: infatti il segno 2 per la vittoria esterna dei giallorossi vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore pari a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 per il successo dell’Az Alkmaar, infine il segno X che va a identificare l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO REAL SOCIEDAD

Con i pronostici Europa League abbiamo già visto che Lazio Real Sociedad può rappresentare per i biancocelesti la qualificazione agli ottavi con una giornata di anticipo, grande passo per la squadra di Marco Baroni che ha vinto sempre tranne che per il pareggio contro il Ludogorets, ma questa sera dovrà comunque fare attenzione alla Real Sociedad che, dopo aver perso a Plzen ed essere in una situazione non troppo brillante, si è ripresa battendo in successione Ajax e Dinamo Kiev sfruttando il doppio turno casalingo, e dunque si è rimessa in corsa anche per saltare i playoff.

Secondo le stime che sono state indicate dalla Snai, la Lazio potrebbe faticare nel trovare la vittoria: ipotesi che, regolata dal segno 1, ha una quota corrispondente a 2,25 volte quanto avrete pensato di investire sulla partita, laddove il segno 2 per l’affermazione della squadra basca vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 3,20 volte la giocata, dunque abbastanza vicina come valore. Abbiamo poi il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con 3,10 volte la posta in palio.