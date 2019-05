Pronostici Europa League/ Quote e scommesse per la finale Chelsea Arsenal

L’Europa League torna e con essa anche i pronostici sulla finale Chelsea Arsenal, ultimo atto della seconda competizione europea, che oggi mercoledì 29 maggio allo stadio Olimpico di Baku, capitale dell’Azerbaigian, decreterà la squadra vincitrice della Europa League 2018-2019 e naturalmente è al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. I pronostici di Europa League dunque cosa ci possono dire su questa finale Chelsea Arsenal? La partita ha tutto il fascino di una sfida secca, per di più derby di Londra sempre affascinante e molto sentito, a maggior ragione se in palio c’è un trofeo di grande prestigio come l’Europa League. Questo genere di partite in genere sfugge ai pronostici, ma possiamo dire che secondo l’agenzia di scommesse Snai è leggermente favorito il Chelsea, infatti il segno 1 (formalmente Maurizio Sarri gioca in casa) è quotato a 2,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: IL TESTA A TESTA PER CHELSEA ARSENAL

Parlando dei pronostici Europa League per la finale Chelsea Arsenal, può essere interessante analizzare le due partite giocate in questa stagione in Premier League tra le due squadre di Londra. A dire la verità è passato ormai davvero tanto tempo dalla partita d’andata, che fu giocata a Stamford Bridge nella seconda giornata d’andata sabato 18 agosto 2018. La vittoria andò al Chelsea che era di Maurizio Sarri da poco più di un mese con il punteggio di 3-2: dopo venti minuti i Blues erano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Pedro e Alvaro Morata, ma l’Arsenal seppe reagire e all’intervallo il punteggio era di 2-2, grazie ai gol segnati da Henrikh Mkhitaryan e Alex Iwobi per la rimonta dei Gunners, vanificata però al 36’ minuto della ripresa dal gol del definitivo 3-2 per il Chelsea, firmata da Marcos Alonso (terzo gol spagnolo su tre per i Blues). Al ritorno l’Arsenal si prese la rivincita con un successo per 2-0 all’Emirates Stadium, anche se pure questo ormai dista diversi mesi, perché dobbiamo risalire a sabato 19 gennaio 2019: i gol dei Gunners furono segnati in quel caso da Alexandre Lacazette al 14’ minuto e da Laurent Koscielny al 39’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA